Dokument V sieti na obrazovkách RTVS vyvolal zhnusenie: Sexuálny život jednej z herečiek vás šokuje!

O nástrahách internetu sa síce hovorí, avšak dokument V sieti by si mal rozhodne pozrieť každý rodič. Dvojica režisérov - Barbora Chalupová a Vít Klusák sa dali na radikálny experiment, ktorý odhaľuje krutú realitu.

Na konkurze vybrali tri dospelé herečky s detskými črtami tváre. Tie boli nasadené do troch odlišných detských izieb, kde si v priebehu 10 dní mali chatovať a telefonovať s mužmi, ktorí ich na sociálnych sieťach oslovili. Herečky vystupovali ako 12-ročné dievčatá a v komunikáciách viackrát svoj vek zdôraznili.

Sexuálnych predátorov to však neodradilo od toho, aby s nimi viedli debaty o sexe, posielali fotky svojho prirodzenia, perverzné videá, či sa pred ich očami (a kamerami) uspokojovali. Tvorcovia chceli zdôrazniť aj to, aké nebezpečné môže byť, keď deti takýmto jedincom pošlú svoje odhalené fotky. Podarilo sa im zachytiť i vydieranie a hlavné protagonistky sa s niektorými jedincami dokonca osobne stretli. Trom "12-ročným" dievčatám sa v priebehu 10 dní ozvalo celkovo 2 458 potenciálnych sexuálnych predátorov.

VIDEO: Trailer na film V sieti.

Nečudo, že dokument V sieti vyvolal množstvo ohlasov. Z nedávnych odovzdávaní cien Český lev si tvorcovia odniesli 2 víťazstvá. A to v kategórii Najlepší dokumentárny film i Cenu filmových fanúšikov.

Množstvo reakcií slovenských divákov sa objavilo aj po stredajšom vysielaní na obrazovkách verejnoprávnej Dvojky. „Veľmi dôležitý projekt aj dokument. O tejto téme je v dnešnej potrebné hovoriť stále viac,” znie jedna z reakcií. „Som mama dvoch dcér, takže sa mi na to pozeralo dosť ťažko. Bola som zhrozená a smutná. Ale netreba pred touto témou zatvárať oči,” reagovala istá diváčka.

S dokumentom je spätých viacero zaujímavostí. Z 23 dievčat, ktoré prišli na kasting, malo až 19 z nich podobnú skúsenosť v reálnom živote. Polícia si po odvysielaní prvých ukážok vyžiadala natočený materiál a začala vyšetrovať niektoré z osôb. Trojici herečiek bola po nakrúcaní poskytnutá psychoterapeutická pomoc. Požiadali o to priamo dve z nich.

Anežka Pithartová, Sabina Dlouhá a Tereza Těžká sú hlavné protagonistky dokumentu V sieti. Zdroj: Hypermarket Film Ltd. / Milan Jaroš

Jednu z ústredných postáv stvárnila herečka Tereza Těžká. Tá sa v auguste 2019 vydala za svojho dlhoročného partnera Honzu. Na svojom profile na sociálnej sieti Instagram bežne zverejňovala spoločné momentky a jej followeri sa zhodovali v tom, že tvoria sympatický pár.

Tereza Těžká s manželom. Zdroj: Instagram

Začiatkom tohto roka však Tereza vyrukovala s poriadne šokujúcim prekvapením. Priznala totiž, že vyznáva polyamoriu, teda má niekoľko milostných vzťahov naraz. „Prečo som sa o tom rozhodla verejne hovoriť? S mojím manželom Honzom sme spolu už skoro osem rokov a od začiatku máme takýto vzťah. Naše okolie o tom vedelo, ale pred verejnosťou to bolo skryté,” uviedla herečka, ktorá sa spoločne s manželom delí aj o partnerku Aniu. Tereza má okrem týchto dvoch vzťahov tiež pomer s istým Petrom.

Tereza Težká s manželom a partnerkou Aniou. Zdroj: Instagram

„Predtým sme mali ďalšie vzťahy skôr vedľajšie a ten náš bol hlavný. Nebolo to tak preto, že sme chceli. Ale skôr preto, lebo sa to tak stávalo prirodzene. Za posledný rok sa to však výrazne zmenilo. Vzťahy, ktoré teraz mám, sa vyrovnali a všetky sú pre mňa veľmi dôležité. Chcem k nim pristupovať rovnako a nechcem ich tajiť,” dodala Tereza.

O svojom intímnom živote predtým nehovorila, lebo mala strach. Bála sa, že ju ľudia nepochopia, odsúdia a to by mohlo ublížiť aj jej milovaným. „Niektorí ľudia to považujú za nenormálne alebo úchylné. My však nikomu neubližujeme. Len žijeme inak. Je to o láske a pevných vzťahoch. O ľuďoch, ktorí sa milujú a nebudú to tajiť iba preto, lebo polyamorné vzťahy u nás ešte nie sú bežné,” uzavrela herečka. Aký máte názor na takéto fungovanie? Už ste o polyamorii počuli?