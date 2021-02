Dovolenkový raj Cibulkovej a ďalších: Opatrenia na Maldivách… Cítime sa bezpečnejšie ako na Slovensku!

Jirko Blatný odletel do exotického raja v približne rovnakom čase ako známa slovenská tenistka Dominika Cibulková. Maldivy sa stávajú čoraz obľúbenejšou dovolenkovou destináciou v čase svetovej pandémie koronavírusu. Zaujímalo nás preto, aké opatrenia v raji vládnu a čím všetkým si dovolenkujúci museli prejsť, kým sa k moru dostali.

Zaočkovaná Cibulková odletela na dovolenku: Slovákov ide trafiť šľak... Takto jej naložili!

Na otázky nám odpovedal celebritný kaderník. „V prvom rade je veľmi dôležité si vybrať cestovnú agentúru, ktorá vás bude o všetkom informovať a bude vám vždy k dispozícii. Vzhľadom na aktuálnu situáciu by sme si určite teraz netrúfli cestovať na vlastnú päsť, lebo keby sa náhodou zmenili nejaké informácie ohľadne COVID-u, tak by sa nám to mohlo veľmi nemilo predĺžiť,“ odporučil Jirko.

Dominika Cibulková s rodinou si aktuálne užívajú Maldivy. Zdroj: Instagram D.C.

„Prvé, čo sme museli spraviť, je PCR test, ktorý nemôže byť starší ako 72 hodín, registráciu, ktorú nám robila cestovná kancelária a na základe ktorej sme dostali QR kód, s ktorým sme sa preukazovali. Keď sme išli cez hranice do Rakúska, tak policajt chcel vedieť, prečo a kam cestujeme, samozrejme si vypýtal letenku a test,“ opísal Blatný postup pred odletom. Na letisku vo Viedni vraj bola väčšina obchodov zatvorená.

„Pôsobilo to na nás veľmi zvláštne, nakoľko sme boli vždy zvyknutí na ruch. Na letisku sme museli mať respirátory a rovnako aj počas celého letu na Maldivy (trval cca 8 hodín, ale našťastie to bol priamy let) a to bolo dosť nepríjemné, teda aspoň pre mňa,“ priznal kaderník. To však bolo naposledy, čo potreboval ochranu na ústach. Priamo v rezorte to totiž pôsobí, akoby žiaden vírus ani neexistoval.

Na Maldivách bol v posledných dňoch aj celebritný kaderník Jirko Blatný s priateľom. Zdroj: Instagram

„V rezorte rúška mať nemusíme, ani v reštauráciách, chvalabohu. Ale personál tu rúška musí mať stále, aj vonku, aj vnútri. Je tu minimum ľudí na pláži alebo na bazénoch, takmer nikoho nestretneme. A v reštauráciách je tiež len pár ľudí,“ opisuje situáciu v dovolenkovom raji Blatný. „Cítime sa tu bezpečnejšie ako na Slovensku,“ priznáva.

Po príchode na Slovensko ho však čaká karanténa. „Keď poletíme domov, tak máme zatiaľ také informácie, že PCR test mať nemusíme, ale musíme sa zaregistrovať a keď prídeme domov, tak automaticky máme 14-dňovú karanténu alebo na 8. deň sa môžeme dať pretestovať PCR testom a začať normálne fungovať,“ doplnil informácie o aktuálnych požiadavkách známy Slovák.