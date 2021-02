Najprv porno, potom pletky s Kollárom a teraz: Slovenská sexica je tehotná... FOTO Aha na to bruško!

Už o pár mesiacov neskôr bola Ngová spájaná s multioteckom Borisom Kollárom. Podľa fotiek, ktoré vtedy zverejňovala, si totiž voľný čas užívala v jeho luxusnej vile na Miami. Lenže bujarým žúrkam a škandálom je po rokoch koniec. Michaelin život sa obrátil o 180 stupňov.

Len nedávno sme písali o tom, že brunetka sa zasnúbila. Šťastie našla po boku sympatického Tomáša a ten ju ešte v septembri 2020 požiadal o ruku. „Osud mi do cesty priviedol teba a zrazu mi všetky tie situácie v živote začali dávať zmysel. Všetko to začalo do seba krásne zapadať. Si pre mňa ten najúžasnejší človek, akého som stretla, máš úžasnú rodinu a ja som pri tebe naozaj šťastná! Ďakujem za všetko a odpoveď je áno," vyznala sa Michaela svojmu vyvolenému,keď sa zásnubami pochválila na svojom Instagrame.

Po zásnubách sa Michaela pochválila ďalšou novinkou. Bude z nej mamina! Zdroj: Instagram M.N.

No a to, že z nej bude nevesta, ani zďaleka nie je tou najradostnejšou novinkou. Najnovšie totiž vysvitlo, že atraktívna tmavovláska pod srdcom nosí svoje prvé dieťatko. No a ako to už býva, o tejto krásnej udalosti dala vedieť taktiež prostredníctvom sociálnej siete. „Mini na prvej dovolenke," napísala kk záberu z exotiky.

Michaela Ngová čaká dieťatko Zdroj: Instagram M.N.

Na snímke Michaela pózuje v obtiahnutých sivých šatách a rukou si drží vykúkajúce tehotenské bruško. Je teda jasné, že už onedlho sa prvýkrát stane mamou. Šťastnému páru srdečne gratulujeme a prajeme najmä veľa zdravia!