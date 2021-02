Zaočkovaná Cibulková odletela na dovolenku: Slovákov ide trafiť šľak... Takto jej naložili!

Tým, že sú zaočkovaní, čakajú Dominiku a Michala pri návrate oveľa jednoduchšie povinnosti ako "bežnú Slovač", ktorá o vakcíne zatiaľ len sníva. Do exotiky v posledných týždňoch vycestovalo mnoho známych osobností, no práve na Cibulkovú sa opäť zniesla obrovská vlna kritiky. Dôvod je jednoduchý - spomínané prednostné očkovanie.

Bývalej tenisovej hviezde totiž na popularite nepridala ani skutočnosť, že po kauze s očkovaním sľubovala pomoc v prvej línii. S argumentom, že má doma malé dieťa, však prišla na testovanie vypomáhať iba raz. A jej manžel Michal ani to. Počas výpomoci svojej polovičky strážil synčeka Jakubka a to, prečo na šichtu medzi zdravotníkov nešiel ani neskôr, už nevysvetlil.

A dvojica to po odcestovaní na Maledivy dostala opäť poriadne vyžrať. Naštvaní Slováci na nich nenechali suchú ani nitku. Väčšina z nich sa zhoduje, že keď už sa Dominika po celej kauze spokojne vybrala do exotiky a obaja s manželom sú chránení, mali mať aspoň toľko slušnosti, že si to, vzhľadom na to, čo sa odohralo len pred pár týždňami, nechajú pre seba.

Dominika Cibulková si užíva slniečko na exotických Maledivách Zdroj: Instagram D.C.

Športovkyňa však urobila pravý opak a Instagram zasypáva zábermi z Maledív, akoby sa nechumelilo. No a naši krajania to od prednostne zaočkovaných prominentov berú ako čistý výsmech a provokáciu. „Naozaj mohla zostať radšej chvíľu ticho a zbytočne neprovokovať naštvanú verejnosť. Veď nech si ide, keď na to má, ja jej nezávidím. Ale po tom, čo spravili, sa ešte na drzovku chváliť na sociálnych sieťach? Fakt to potrebuje? Nevie dovolenkovať bez toho, že by to zverejnila?” pýtala sa istá Lenka, ktorej komentár lajkli desiatky ľudí.

Zdroj: Instagram D.C.

„Veď to sa dalo čakať, že nebudú na Slovensku, akonáhle získali vakcínu, odleteli... Aspoň keby nedávala fotky, lebo sama proti sebe búri ľudí... Najskôr vpadla v omyl, potom sa obetovala a teraz si predsa potrebuje nabrať energiu,” napísala ďalšia žena. Našli sa aj názory, že týmto konaním si môže Dominika za hejty v podstate sama.

A ako sa dalo očakávať, jej konanie vyvolalo len to, že Slováci začali nariekať, že oni nemôžu ísť ani z okresu do okresu. Niektorí sa týždne nevideli so svojimi milovanými, rodičmi, deťmi či starými rodičmi, kvôli zákazu cestovania do iného okresu vznikli aj ďalšie problémy. „Moja mama panikári, lebo nemôže ísť na vlastnú chatu v lese, lebo je to v inom okrese. Lebo, bohužiaľ, ju nikto omylom nezaočkoval,” hnevala sa pani Andrea.

Dominika Cibulková počas vypomáhania pri testovaní. Zdroj: Topky/Vlado Anjel

No a Cibulkovej dovolenku, samozrejme, neobišli ani vtípky. „Podľa mňa išla len náhodne okolo cestovky a mali voľné miesta na zájazd. A nechala sa voviesť do omylu,” vysvetlil rozčúleným ľuďom Peter. „Dominika, kľudne si dovolenkuj, tiež by som išiel. Ale keď už ste sa omylom zaočkovali, majte aspoň toľko slušnosti, že sa tým v tejto situácii a po prednostnom očkovaní nebudeš verejne chváliť a provokovať,” odkázal tenistke Martin.

A čo na to Dominika? Tá zakázala na Instagrame možnosť komentovania príspevkov a zrejme dobre vedela, prečo to robí...