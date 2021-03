Celebritný kaderník kritizuje opatrenia vlády: Môžem chodiť ku klientom domov? Jeden veľký nezmysel!

Kaderníctva musia byť už niekoľko mesiacov zatvorené. Rozhodla tak vláda. O to väčším prekvapením bolo, keď začiatkom februára povolili, že hoci prevádzky musia byť zatvorené, kaderníci vás môžu prísť ostrihať domov. No tieto opatrenia sa nepozdávajú viacerým slovenským hair stylistom. Prídu im absolútne nezmyselné.

Pre Topky.sk sa k tejto veci vyjadril známy celebritný kaderník Jirko Blatný. „Keď som prvýkrát v TV počul túto možnosť, že kaderník môže chodiť ku klientkam domov, neveril som vlastným ušiam. Hneď som si predstavil, ako by to celé fungovalo, do akého rizika by som išiel a či je to vlastne správne. Keď sme to s priateľom rozoberali niekoľko dní, tak sme si povedali, že je to jeden veľký nezmysel a toto podporovať nebudeme,“ povedal nám na rovinu.

„Keby som išiel denne za 4 klientkami domov, kde sú v klasickej rodine 3 – 4 ľudia, s koľkými ľuďmi by som sa stretol za deň/týždeň/mesiac? Prečo nemôžeme my kaderníci fungovať v salónoch, ktoré dodržiavajú všetky hygienické opatrenia? Na jedného klienta by bol jeden kaderník, klient by sa preukázal negatívnym testom a myslím si, že je tam minimálne riziko, že by sa mohlo niečo stať a je to určite oveľa bezpečnejšie, ako chodiť po domoch,“ prízvukuje Blatný.

Jirko Blatný sa staral o vlasy aj slovenským misskám. Zdroj: Archív J.B.

Navyše si nedokáže predstaviť, ako by to fungovalo z praktického hľadiska. Ostrihať niekoho síce nie je problém ani doma, ale také farbenie je už komplikovanejšie. „Z praktického hľadiska si ani neviem predstaviť, ako by to fungovalo pri náročnejších úkonoch, kde je potrebné vlasy umývať postupne a v záklone. Zo zvedavosti som toto skúsil s kamoškou, ktorá je mladá slečna a naozaj to bol veľký problém umývať vlasy vo vani a v záklone, preto si neviem predstaviť dámu v rokoch s ktorou by som takto šaškoval a nedajbože, že by sa jej niečo prihodilo,“ zamýšľa sa Jirko.

„Zaráža ma aj to, že idú bokom pokladničné bločky, ktoré nemusíme klientke u nej dávať, ale keď sa toto stane v salóne, tak už máme kontrolu a pokuta môže byť v pár stovkách eur. Prajem si, nech už sa k tomu postaví niekto, kto týmto službám, ako sú kaderníci, kozmetičky, nechtárky alebo maséri rozumie a nechá nás opäť fungovať. Je mi veľmi ľúto aj gastronómie, ktorá to má oveľa náročnejšie. Držím nám palce a prajem veľa zdravia,“ dodal pre Topky.sk Blatný.