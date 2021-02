Neštandardná situácia na Jojke: Náhly koniec dvoch moderátoriek… Tieto nové tváre ich nahradili!

Televízia Joj v priebehu posledných mesiacov prišla rovno o dve svoje moderátorky. Ešte koncom leta totiž Alexandra Orviská a Soňa Skoncová, ktoré uvádzali reláciu Top Star, oznámili, že sú v radostnom očakávaní. No a zatiaľ čo prvá zo spomínaných sa už teší zo synčeka Jonatána, druhá ešte len odišla na materskú dovolenku.

Minulý týždeň vysielala na obrazovkách Jojky poslednýkrát. A mnohých zaujímalo, kto doterajšie moderátorky pred kamerami nahradí. Ani Erika Barkolová, ktorá Topstar spolu s nimi moderovala, nie je totiž k dispozícii - užíva si voľné chvíle v Kanade. Bolo teda jasné, že diváci budú môcť častejšie vídať Alexandru Hinkovú... No ani tá nemôže reláciu moderovať stále.

A v stredu sa už na obrazovkách predstavila nová tvár. Vedenie do živého vysielania povolalo redaktorov Topstaru. V štúdiu si moderovanie vyskúšala Martina Štefánková, ktorá reportáže do relácie vyrába už tri roky. No a v piatok sa zas v úlohe moderátora predstavil, prekvapivo, Thomas Puskailer. Ten, ako rodený Holanďan, síce nehovorí perfektne po slovensky, no ani to zjavne nie je prekážkou, aby uvádzal šoubiznisovú reláciu na Jojke.

V stredu sa v Topstare predstavila Martina Štefánková. Zdroj: Tv Joj

Vo štvrtok sa v úlohe moderátora predstavil Thomas Puskailer. Zdroj: Tv Joj