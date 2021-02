Magálová končí v RTVS, nahradil ju Papp: Reaguje na kritiku a... Celý čas ma sledovala!

BRATISLAVA - Už uplynulo pár dní odvtedy, čo sa fanúšikovia kulinárskej šou Tajomstvo mojej kuchyne museli zmieriť so šokujúcou informáciou. A síce, že Kamila Magálová po 11 rokoch končí ako tvár spomínanej relácie...

Magálovej rozhodnutie odísť vraj súviselo aj s tým, že pokračovať v šou nemohol jej kolega, šéfkuchár Pavel Pospíšil. „Po úžasných 11 rokoch so svojím skvelým "parťákom" Pavlom Pospíšilom som sa rozhodla s ťažkým srdcom ukončiť svoje pôsobenie v tejto úspešnej relácii. Predovšetkým kvôli tomu, že Pavel pre svoj zdravotný stav už rok nemohol točiť a následne, keď prišla pandémia, nemohol lietať, keďže žije v Nemecku. Boli sme ako dvojičky, ktoré si rozumeli ľudsky, kamarátsky a hlavne nás spájal spoločný humor. A toto všetko mi začalo chýbať, hlavne jeho osobnosť,“ vysvetlila populárna herečka.

Kamila Magálová končí v šou Tajomstvo mojej kuchyne. Zdroj: RTVS

Na televíziu sa však aj napriek tomu zvalila lavína kritika. A to najmä kvôli tomu, že do šou ako ich nástupcov angažovali šéfkuchára Gaba Kocáka a speváka Roba Pappa. Prvý menovaný má skúsenosti z mnohých michelinských reštaurácií po celom svete, slovenský muzikant je zasa známy svojou vášňou pre gastronómiu, dlhé roky viedol aj vlastný kulinársky blog. Ani to však niektorým divákom ako argument nestačilo.

Na ohlasy fanúšikov už zareagoval aj Kocák, nás ale zaujímalo, čo si o nevôli verejnosti myslí Robo Papp. „Nepríjemné komentáre patria k odvrátenej strane našej práce. Som na to zvyknutý už 20 rokov a väčšinou, keď si náhodou niečo veľmi osobné a negatívne prečítam v nejakom fóre pod článkom na internete, príde mi toho človeka ľúto. To, čo píšeme, hovorí veľa o nás, nie o tom, o kom píšeme. Prajem všetkým, ktorí majú potrebu iných verejne súdiť a urážať, aby našli svoje šťastie,” uviedol spevák pre Topky.sk

Kamilu Magálovú a Pavla Pospíšila nahradili Gabo Kocák a Robo Papp Zdroj: RTVS

Zároveň však priznal, že pred nakrúcaním prvého dielu prišlo aj k stresu. Predsa len, v tejto špeciálnej časti mal za pätami ostrieľanú Kamilu. „Ale akonáhle sme boli na pľaci, hneď všetko opadlo. Tak isto to mávam aj pri koncertoch, tak ma to neprekvapilo. Celý produkčný tím, ktorý reláciu vyrába, je skvelo zohratý, vládne tam príjemná a veselá atmosféra a s Gabom Kocákom sme kamaráti, takže o srandu nie je núdza. Jediný menší stres som mal z toho, že nás celý čas sledovala pani Magálová, ale je veľmi milá a sympatická,” opísal nám muzikant.

Robo Papp priznal, že z Kamily bol v strese, hoci bola veľmi milá. Zdroj: RTVS

Na pľaci okrem toho dodržiavajú prísne opatrenia. „Jediné, z čoho vždy tŕpnem, je, že pred každým nakrúcaním priamo na mieste sa všetci testujeme na Covid-19 a čakáme vonku netrpezlivo na výsledky. Našťastie sme zatiaľ vždy všetci boli fit,” prezradil pre Topky. A na čo sa môžeme v úvodnej epizóde tešiť? Okrem toho, že sa v nej ešte raz ukáže aj Magálová, pozvanie prijal Peter Cmorik, ktorý tvrdí, že nevie variť.

Ako to celé dopadne, uvidíte už v nedeľu o 18:20 na obrazovkách RTVS.