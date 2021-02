Tormová si vyžehlila vlasy, nahodila mejkap a pridala filter: FOTO Kto si a kde je Kristína?!

Spisovateľka a trojnásobná mamina nemá problém ukázať sa bez líčidiel či so strapatými vlasmi. Má sa rada presne taká, aká je, no kvôli svojej vizáži už neraz okrem lichôtok schytala aj kritiku. Pamätnými sú komentáre na odrastené vlasy, ktoré si nechala tak, pretože sa jej skrátka páčili. A okrem toho, na práci má zrejme aj dôležitejšie veci ako fintenie sa len pre dokonalé fotky na Instagrame.

Zopár takých, teda aspoň na prvý pohľad, však najnovšie na sociálnu sieť pridala. A svojich fanúšikov poriadne šokovala - vyžehlené vlasy, slušivý mejkap a absolútne dokonalá pleť spôsobili, že údajne išlo o vôbec najpopulárnejšie Tormovej fotky. Lenže mnohým neuniklo, že išlo iba o dokonalú virtuálnu ilúziu.

Brunetka totiž okrem zopár drobných skrášľovacích zásahov využila aj schopného pomocníka - filter. Vďaka nemu mala pleť ako bábika, zväčšené oči či pery, no a zrazu sa na seba akosi prestala podobať. „Panebože, kto si a kde je Kristína?!” zaznelo v jednom z komentárov. Tým vnímavejším totiž neušlo, o čo ide, niektorí si ale nič nevšimli, chválili ju do nebies a nestačili sa čudovať.

Napokon vyšla s pravdou von a ukázalo sa, že opäť išlo o akúsi osvetu. „Ľudia, používajte kritické myslenie, prosím. Pozerajte sa kritickým myslením na to, čo lajkujete a čítajte, kým komentujete. Prosím vás, toto predsa nie som ja, preboha. Neverte Instagramom a umelo vyrobeným krásam. Sorry, ja som fakt šokovaná, že to považujete za naozajstné,” odkázala svojim sledovateľom.

Po vyretušovaných fotografiách Kristína pridala aj jednu reálnu. A vôbec nič jej nechýba.

Neskôr ešte pridala fotku "úplne bez". Bez vystajlovaných vlasov, mejkapu i filtra. A veru, vôbec nič jej nechýba. „Desí ma to. Ľudia veria ilúzii. Nerozoznajú ilúziu od reality. Dezinformáciu od reality. Možno by aj rozoznali, ale nepovažujú to za dôležité. Veria konšpiráciám, veria kráse, ktorá neexistuje,” zamyslela sa brunetka, no a zrejme nezostáva nič iné, ako s ňou súhlasiť...