Magálová po 11 rokoch končí v RTVS: Nahradí ju tento spevák... Reakcia na veľkú kritiku!

„Po úžasných 11 rokoch so svojím skvelým "parťákom" Pavlom Pospíšilom som sa rozhodla s ťažkým srdcom ukončiť svoje pôsobenie v tejto úspešnej relácii. Predovšetkým kvôli tomu, že Pavel pre svoj zdravotný stav už rok nemohol točiť a následne, keď prišla pandémia, nemohol lietať, keďže žije v Nemecku. Boli sme ako dvojičky, ktoré si rozumeli ľudsky, kamarátsky a hlavne nás spájal spoločný humor. A toto všetko mi začalo chýbať, hlavne jeho osobnosť,“ uviedla populárna herečka, ktorú si diváci mimoriadne obľúbili.

Kamila Magálová sa rozhodla, že svoje pôsobenie v relácii Tajomstvo mojej kuchyne ukončí. Zdroj: RTVS

Televízia zároveň oznámila, že namiesto nich sa diváci môžu tešiť na Gaba Kocáka, ktorý pôsobil v mnohých michelinských reštauráciách po celom svete, a speváka Roba Pappa. Ten je známy svojou láskou ku gastronómii, dlhé roky sa venoval vlastnému úspešnému kulinárskemu blogu. „Vždy som sníval, že budem mať svoju reláciu o varení, ale nikdy by mi nenapadlo, že ja, alebo ktokoľvek iný by mohol nastúpiť na trón po Kamile Magálovej a Pavlovi Pospíšilovi,” povedal spevák.

Najprv vraj nemohol uveriť, že sa mu nesníva a ponuka zhostiť sa tejto úlohy je skutočná. „Tajomstvo mojej kuchyne patrí medzi moje obľúbené relácie už dlhé roky a trikrát som bol aj hosťom tejto relácie. Keď ma tvorcovia oslovili s ponukou reláciu moderovať, ostal som sedieť s mykajúcim sa kútikom a s vypúlenými očami, musel som sa na to vyspať a štipnúť sa do líca, či sa mi to nesnívalo. Je to pre mňa veľká česť a výzva, aby ľudia aj naďalej vždy v nedeľu varili spolu s nami,“ neskrýval svoje nadšenie.

Magálovú a Pospíšila nahradili Gabo Kocák a Robo Papp Zdroj: RTVS

To však nezdieľali niektorí diváci. Mnohí z nich sa neodkážu zmieriť s myšlienkou, že už túto nedeľu sa budú dívať na niekoho iného, než na zohranú dvojku Kamila & Pavel. Niektorí si myslia, že reláciu radšej mali nahradiť inou alebo namiesto Magálovej osloviť ďalšiu ostrieľanú herečku, ktorá má záľubu v gastronómii. Na sociálnych sieťach sa preto zdvihla veľká vlna kritiky. Niektorí diváci sa však na Tajomstvo mojej kuchyne v novom šate tešia a myslia si, že Pappovi a Kocákovi treba dať šancu.

Zdroj: RTVS

Na divácke ohlasy napokon zareagoval sám Gabo Kocák. „Veľmi rád a z celého srdca by som sa chcel poďakovať aj v mene mojom aj Roba Pappa. Poďakovať za slová pekné povzbudivé aj za slová hanebné či urážajúce. Vďaka za tých pár minút, ktoré ste si ukrojili zo svojho času a venovali písaniu komentára, to je jedno akého. V živote máme totiž len dve veci - a to je čas a pozornosť. Čomu ju dávame, to vytvárame, tým aj sme,” napísal kuchár.

Uviedol, že s Pappom rozhodne nemajú v úmysle nikoho nahradiť, skôr vdýchnuť do zabehnutej relácie niečo nové a svieže. „Nechceme nikoho nahrádzať ani kopírovať, chceme len s úctou a trochou nápadu pokračovať v úžasnej relácii, ktorú Pavel a Kamilka vytvorili. Ďakujeme všetkým, ktorí si tajomstvo pozrú aj tým, ktorí nás obídu,” uzavrel Kocák. No a ako to napokon dopadne, si môžete pozrieť už túto nedeľu o 18:20 na obrazovkách RTVS!