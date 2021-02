Syn Ivety Bartošovej po smrti Štaidla: Najťažšie chvíle života… Artur (24) už nemá nikoho!

PRAHA - Pred siedmimi rokmi prežíval obrovskú bolesť, keď sa jeho mama Iveta Bartošová (†48) rozhodla ukončiť svoj život pod kolesami vlaku. Oporou mu v tom čase bol aspoň otec, hudobník a skladateľ Ladislav Štaidl (†75). No bohužiaľ, včera prišiel aj o neho. Len 24-ročný Artur prežíva najťažšie chvíle svojho života - stal sa sirotou!

Prísť o rodičov je to najťažšie, čo môže človeka postihnúť. A Artur Štaidl sa so stratou svojich najbližších musí vyrovnať v pomerne mladom veku. Mal len 17 rokov, keď navždy prišiel o svoju mamu. Iveta Bartošová bola dlhší čas v zlom psychickom stave, no správa o jej predčasnej smrti napriek tomu všetkých šokovala.

Bolo presne 29. apríla 2014, keď sa na verejnosť dostala mrazivá správa o blondínkinej samovražde. Svoje životné trápenie sa známa Češka rozhodla ukončiť pod kolesami vlaku medzi Uhříněvsou a obcou Říčany. No nad ukončením svojho života rozmýšľala prinajmenšom niekoľko dní.

Obrovský šok z Česka: Iveta Bartošová spáchala samovraždu!

Svojmu synovi Arturovi totiž nechala list na rozlúčku s dátumom 25. apríla. „Milujem ťa nadovšetko. Si dospelý a nestratíš sa. Odpusť mi, už nemám silu ísť ďalej. Dom je tvoj a peniaze, ktoré mi zostali, tiež. Milujem ťa. Tvoja mama,“ zneli posledné slová Ivety pre jej dieťa.

Najväčšou oporou bol vtedy pre chlapca na prahu dospelosti jeho otec Ladislav Štaidl. Niet preto pochýb, že Artur v týchto chvíľach prežíva neopísateľnú bolesť. V nedeľu ráno totiž verejnosť obletela správa o smrti aj jeho otca a z 24-ročného chlapca sa razom stala sirota.

Smutná správa z Česka: Zomrel Ladislav Štaidl, autor legendárnych hitov Karla Gotta mal KORONAVÍRUS

Práve Artur dal 7. januára svojho otca previezť do nemocnice. Hudobník bojoval s koronavírusom a mal veľké ťažkosti s dýchaním. Posledné týždne bol napojený na umelej pľúcnej ventilácii. A hoci sa jeho stav nezlepšoval, ani sa nezhoršil. Preto mnohí dúfali, že sa mu z ťažkej choroby podarí dostať.

Štaidl už v minulosti zubatej z lopaty utiekol. Prekonal rakovinu krku, navyše dochádzal na dialýzu, keďže žil už iba s jednou obličkou. Správa o jeho smrti obletela Česko a Slovensko v posledný januárový deň. Podľa servera Blesk.cz podľahol komplikáciám spojeným s koronavírusom.