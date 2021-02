Zakázaný pohreb: Toto si zosnulý Štaidl neprial, ale... Tajná rozlúčka!

Ladislav Štaidl zomrel 31. januára, takmer štyri týždne po tom, ako bol hospitalizovaný s koronavírusom. Hudobník a skladateľ bol rizikový nielen vekom, ale aj pre rakovinu, ktorú kedysi prekonal a navyše žil len s jednou obličkou.

Ako vysvitlo po jeho smrti, pohreb si neprial tak veľmi, že to zahrnul aj do svojho závetu. Napriek tomu si niektorí jeho blízki nevedeli predstaviť, že by sa s ním nerozlúčili, a tak sa v nedeľu konala aspoň rozlúčková omša. „Omšu objednala spolupracovníčka Ladislava Štaidla z jeho firmy spolu s jeho sesternicou,” prezradil Blesku farár, ktorý obrad odslúžil.

Nikto zo Štaidlovej bližšej rodiny sa nezúčastnil. Podľa českého denníka už skladateľa v tajnosti nechali spopolniť.