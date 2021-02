Radikálna premena vlasáča z Markízy: Ostrihal sa na krátko... Wau, ten je ale SEXI!

Lukášove vlasy boli akousi jeho pýchou a nič nenasvedčovalo tomu, že by sa ich plánoval zbaviť, hoci je pravdou, že pred pár rokmi nosil práve krátky zostrih. Farmár si však zrejme povedal, že trocha zmeny nezaškodí, a tak sa rozhodol svojho povestného účesu zbaviť. Informoval o tom už pred pár dňami, no až teraz ukázal, ako jeho premena dopadla.

A veru, rozhodne to bol dobrý krok! Lukášovi okrem kaderníčky asistovala aj jeho kolegyňa Xénia Gregušová, ktorá je zároveň víťazkou poslednej série Farmy. Blonďavý sympaťák k nej mal po celý čas blízko a bolo zjavné, že by bol rád, pokiaľ by sa ich vzťah vyvŕbil aj inak, než len do kamarátstva.

Lukáš vyzerá v novom zostrihu perfektne! Zdroj: Youtube L.S.

Po tejto jeho premene by si to mladá kráska veru mohla rozmyslieť. Hoci Lukáš predtým nevyzeral vôbec zle, teraz je z neho taký fešák, že vďaka štýlovému zostrihu svojím výzorom pripomína zahraničných sexi hercov. No čo, Xénia, nedala by si si povedať?