Veľká radosť jojkárskeho šéfkuchára: FOTO Narodil sa mu synček a... To je ale hlúpy komentár!

Z Martina sa tak stal štvornásobný otecko. Doteraz vychovával staršieho syna a mladšie dvojičky, aktuálne sa teší z novorodeného synčeka. Toho mu na svet priviedla krásna partnerka Lenka, ktorú si za manželku vzal počas uplynulého roka. Krásnou správou sa jojkársky šéfkuchár pochválil na svojom Facebooku.

„Nazvali ma Alexander. Nechcelo sa mi moc do tohto sveta, ale nakoniec som sa rozhodol vykuknúť o 14:15. Dorástol som do výšky 530.000 mm, Vážim 4300.000g. Mamina to dala na dámičku,” napísal Martin a rovno aj zverejnil spoločnú fotku z pôrodnice, na ktorej pózuje s čerstvou mamičkou a ich malým pokladom.

Martin Korbelič a jeho Lenka sa stali rodičmi synčeka Alexandra Zdroj: Facebook M.K.

Jojkára jeho priaznivci okamžite zahrnuli srdečnými gratuláciami a vinšmi. Lenže našiel sa aj niekto, kto si aj pri oznámení takejto radostnej udalosti potreboval rypnúť. Istému pánovi sa totiž nepozdávalo, že Korbeličovci majú v pôrodnici na tvárach rúška. „To dieťa ani nebude poznať rodičov, keď si dajú rúška dolu. Alebo plánujete takto žiť stále?” objavilo sa sa v komentároch.

Šéfkuchár však na túto hlúpu poznámku ani neodpísal. No a niet sa čo čudovať. Takáto zbytočná nemiestna reakcia ani komentár nepotrebuje... My sa však pripájame ku gratuláciám a rodinke prajeme veľa šťastia a najmä zdravia!