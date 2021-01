Pravda krachu manželstva Tiny a Separa: Raper prehovoril... Poslala mu to v správe!

O tom, že idú od seba, vtedy informoval raper. „Ako ubiehal čas a každý z nás sa začal venovať rozdielnym témam a veciam, začali sme sa vzďalovať. Vždy pre nás bola rodina na prvom mieste, ale témy, o ktorých sme sa rozprávali, sme začali vidieť z rôznych uhlov a nenachádzali prienik. Preto sme sa po veľmi ťažkej a nie jednoduchej úvahe rozhodli, že kým sa to dá v láske a mieri, necháme jeden druhého ísť svojou cestou," napísal na svojom Instagrame.

Tina a Separ sa minulý rok rozišli Zdroj: Instagram Separ

Onedlho sa začalo vo veľkom špekulovať, čo bolo dôvodom, že vzťah, ktorý vyzeral ako dokonalý, stroskotal. Začali sa šíriť klebety, že Separ sa zahľadel do mladej blondínky menom Cynthia. A to len preto, že ako modelka nafotila kolekciu jeho oblečenia a objavila sa v jeho videoklipe. Na sociálnej sieti potom uverejnila spoločný záber so Separom, ku ktorému prihodila emotikon srdiečka. To mnohým stačilo, aby mali "jasno".

Aktuálne však raper poskytol rozhovor, v ktorom opísal svoj život v uplynulom roku 2020. A keďže debatu viedol jeho kamarát Osťo, Separ otvorene prehovoril o rakovine a aj o tom, čo viedlo k tomu, že s Tinou išli od seba. „My sme už dlhšiu dobu s Tinou boli na tom tak, že som cítil, že to už nie je úplne ono. Ona tiež. Bolo to viac mesiacov, nie v týždňoch. Jedného dňa mi od nej prišla dlhá správa, že či to má vôbec zmysel. A ja som sa ani nesnažil na to reagovať inak, vedel som, že už je to za nami," povedal na rovinu.

Zdroj: Instagram T.K.

„Tým, že máme decká, tak chvalabohu, sme sa nedostali do bodu, kedy sme sa pred nimi hádali. Rozhodli sme sa to ukončiť včas, kedy sa vieme baviť normálne. My máme doteraz úplne super vzťah. Bavíme sa, všetko. Chvíľu sú deti tam, chvíľu sú u mňa. Funguje to normálne, ja si myslím, že sme to vyriešili najlepšie ako sa to dalo vyriešiť," vysvetlil Separ.

Separ hovorí, že rozchod bol najlepšie riešenie Zdroj: Youtube DMS Records

Myslí si, že človek by nemal zotrvať v ničom, kde sa cíti byť nešťastný.Práve naopak - radšej to ukončiť. „Je to určite rozumnejšie, ako to siliť. Keď potláčaš v sebe samého seba a žiješ v niečom, čo ťa nerobí šťastným… To je základný bod toho, že to máš odrezať. Lebo keď to neurobíš, tak to prerastie do hroznej veci," dodal na záver k téme vzťahov.