Dominika Gottová si zobrala do úst Ilonu Csákovú: Speváčka sa bráni... NEHORÁZNE KLAMSTVÁ!

Kým Ivana sa snaží mať od Dominiky odstup a vyjadruje s k nej iba málokedy, o Dominike sa to isté povedať nedá. Najnovšie sa do nej opäť pustila, keď do českých médií poslala email, kde píše, že jej vdova po legendárnom spevákovi posiela odkazy s inštrukciami, ako sa má správať a ctiť odkaz svojho otca. Ivana tak údajne robí prostredníctvom svojich priateľov, medzi ktorými mala byť aj speváčka Ilona Csáková.

„Cez speváčku Ilonu Csákovú mi napríklad odkázala, že mi chce finančne i pracovne pomôcť, ale za podmienky, že prestanem komunikovať s niekoľkými ľuďmi vo svojom okolí - mojimi blízkymi kamarátmi, ktorí mi neskutočne pomáhajú a bez ktorých by som padla na dno,” posťažovala sa v správe pre redakcie Dominika.

Dominika Gottová sa opäť obula do Ivany Zdroj: Facebook D.G.

Lenže, už niekoľkokrát sa ukázalo, že jej tvrdenia sa nie vždy zakladajú na pravde, a tak sa české médiá rozhodli jej slová overiť. Portál expres.cz preto kontaktoval samotnú Csákovú. No a nielenže sa ukázalo, že ide o lži, česká speváčka sa poriadne naštvala. „Tvrdenie Dominiky Gottovej rezolútne popieram, je to nehorázna lož,” uviedla pre spomínaný web Csáková a dokonca dodala, že s Dominikou Gottovou ani nikdy nebola v kontakte.