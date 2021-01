Prominentný kaderník Igor Novosad prekvapuje: FOTO Ukázal manželku a… Má aj dcéru!

Igor Novosad je známym kaderníkom celebrít. No hoci jeho práca presahuje do sveta šoubiznisu, on si svoje súkromie prísne stráži. Alebo tak robil minimálne doteraz. O to viac mnohých prekvapilo zistenie v jojkárskej šou Bez servítky. Známy Slovák tam predstavil svoju manželku Maťku... A dokonca je už aj otcom.

„Päť rokov som vo vzťahu, z toho dva roky v manželstve s mojou manželkou Maťkou a dcérou,“ priznal pred kamerami Igor. A dokonca svoju polovičku predstavil aj Slovákom. Prizval si ju totiž na varenie. „Tým, že som kuchár začiatočník, rád som pozval do tímu moju manželku. Tým pádom vsádzam na istotu a jedlo by malo byť perfektné,“ poznamenal Novosad.

Igor Novosad je už 3 roky ženatý. Zdroj: Tv Joj

No a ako si pochvaľuje život s kaderníkom jeho polovička? „Výborný mám s tebou život. Ja som nič lepšie nemohla urobiť, ako si ťa zobrať za manžela. Bolo to jedno z mojich najlepších rozhodnutí,“ priznala Maťka. Ale aby svojho zákonitého len nechválila, priznala aj to, čo by na ňom zmenila. „Keby som mala čarovný prútik, asi by to bola väčšia poriadkumilovnosť,“ dodala.

S Maťkou tvorí Igor Novosad pár už 5 rokov. Zdroj: Tv Joj

Igor Novosad a Maťka majú aj dcérku. Zdroj: Tv Joj