Obrovské sklamanie na obrazovkách: Tvár z Jojky to nezvládla… Plač pred kamerami!

BRATISLAVA - Televízia Joj už niekoľko týždňov prináša divákom reláciu Bez servítky. V týchto dňoch sa v nej predstavil napríklad Erik Hilár Lakatošovie (47) z Vyvolených. Ten už svoje varenie má za sebou. Dnes to čaká jeho súperku a zároveň veľkú kritičku Viktóriu Dorkovú (24). Nuž ale... Súťažiaca to neuniesla a rozplakala sa rovno pred kamerami!

Nebolo dňa, kedy by súťažiaca Viktória Dorková neupozorňovala aj na tie najmenšie nedostatky vo varení jej súperov. Celý týždeň sa pasovala do úlohy skúsenej kuchárky a prešľapy svojim kolegom netolerovala. Preto mnohí očakávali, že mladá mamička predvedie výkon, z ktorého všetci padnú na zadok. A ona malá také plány tiež...

Bývalý transexuál Erik z Vyvolených: Učil sa opäť hovoriť v mužskom rode a chodiť ako chlap!

„Verím, že ich dneska, ako sa hovorí - vyzujem z topánok,“ verila si Viktória. Lenže človek mieni, pán Boh mení. A tak namiesto večere hodnej kuchára s michelinskou hviezdou sa pokazilo všetko, čo sa len dalo. „Podľa mňa sa jej dneska nič nevydarilo. Nič, ale že absolútne nič,“ zhodnotil Erik súcitne. No a tento fakt si uvedomovala aj samotná kuchárka.

Zdroj: Tv Joj

Zdroj: Tv Joj

Zo svojho výkonu zostala taká sklamaná, že pred kamerami sa zosypala. Najprv tvrdila, že neplakala kvôli pokazenej večeri. „Ja som plakala preto, lebo tí ľudia mi tak sadli a mňa strašne mrzelo, že som im nedala to, čo som im sľúbila, že im dám - kúsok zo seba. A ja mám pocit, že som im nedala ten kúsok zo seba,“ povedala do kamery uplakaná Viktória, ktorá bežne svoje emócie dobre skrýva.

„To nie som ja, stále to budem držať a držať, ja sa radšej vyrevem v sprche, ja pocity neukazujem,“ priznala súťažiaca, ktorá to však v relácii nezvládla. „Čo ti je, ty plačeš? Čo ti šibe?“ všimol si Erik a okamžite začal súperku utešovať. Potom vyšla Viktória s pravdou von. „Mňa strašne mrzí to mäso,“ priznala Viky. „Sklamala som dnes veľmi veľa ľudí, nie účinkujúcich, ale svoju rodinu som sklamala,“ dodala.

Zdroj: Tv Joj

Zdroj: Tv Joj