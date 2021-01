Smutná správa! Zomrela známa herečka (†95), ktorá prežila holokaust

Dalma Špitzerová sa narodila v roku 1925 do židovskej rodiny. Keď sa v roku 1942 začali transporty do pracovných a koncentračných táborov, jej otec ju spolu s jej sestrami poslal do Maďarska. Neskôr sa dostala do internačného tábora v Užhorode a následne do zberného tábora v Novákoch. V tábore hrávala nielen divadlo, ale zapojila sa aj do podzemného hnutia.

Po vypuknutí Slovenského národného povstania utiekla do Banskej Bystrice, kde sa pripojila k povstalcom. Po vojne sa stala divadelnou herečkou, neskôr pracovala ako asistentka réžie. Po Nežnej revolúcii vyučovala súkromne herectvo.

V roku 2016 jej vtedajší prezident SR Andrej Kiska udelil štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a ochranu ľudských práv a slobôd. V roku 2019 dostala od občianskeho združenia Post Bellum Cenu Pamäti národa.