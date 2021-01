Najprv zverejnila prsia a teraz... FOTO Simona Krainová sa ukázala ÚPLNE HOLÁ!

BRATISLAVA - Uplynulo len pár dní odvtedy, čo Simona Krainová (47) spôsobila poriadny rozruch. Na svojom Instagrame vtedy zverejnila fotku hore bez a hoci jej prsia zakrývali vlasy, odvážny záber doslova zbúral sociálne siete. No a teraz...

Aj napriek tomu, že má modelka 47 rokov, ohuruje postavičkou, ktorú by jej mohli závidieť aj o 20 či 30 rokov mladšie dievčatá. No a rovnako je to aj s jej hrudníkom. Po tom, čo zverejnila spomínané fotky bez podprsenky, na jej profile sa strhla veľká diskusia o tom, či má silikóny alebo sú jej prsia prirodzené.

Všetky dohady však veľmi rýchlo zrušila, keď sa vyjadrila, že dekolt upravený nemá, a pokiaľ by sa tak v budúcnosti rozhodla urobiť, nemá ani najmenší problém sa k tomu priznať. Najnovšie však šokovala ešte viac. Po odvážnych snímkach hore bez totiž na svoj profil zavesila takú, kde pózuje úplne nahá.

Simona Krainová zverejnila takýto odvážny záber Zdroj: Instagram S.K.

Blondínka si aktuálne užíva dovolenku v Karibiku a zdá sa, že s so stúpajúcimi teplotami vzduchu zároveň padajú jej zábrany. Modelka si úplne nahá zapózovala pred farebným múrikom, no a s pozadím modrej oblohy a azúrového mora vznikol takýto dokonalý záber, ktorý na Instagrame doposiaľ okomentovalo takmer 1400 ľudí.

Krainová evidentne dokáže stále rozvíriť vody a zaujímavosťou je, že tentokrát sa nedostavili žiadne hejty. Práve naopak. Jej perfektné telo dokonca na Instagrame pochválili aj stovky žien!