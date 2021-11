FOTO Krainovej svokry: Táto žena má 46-ročného syna?!

PRAHA - Modelka Simona Krainová je vydatá za syna známeho českého hudobníka a skladateľa Karla Vágnera. Jeho mladší menovec oslávil tento rok 46 rokov a aktuálne zverejnil fotografiu svojej manželky spolu so svojou mamou. Nuž, Češky a Slovenky asi jednoducho nestarnú!

Simona Krainová má 48 rokov a napriek tomu nepatrí vôbec do starého železa. Jej svokrou je slovenská publicistka Želmíra Vágnerová, ktorá skladateľovi Karlovi Vágnerovi porodila syna Karla.

Vágnerovci sa brali v roku 1975, Karel mladší navyše tento rok oslávil 46 rokov. Tieto skutočnosti vypovedajú o tom, že pani Želmíra už dávno nemá 50 rokov. Na zábere, ktorý aktuálne zverejnil jej syn by ste jej ale vyšší vek určite netipovali.

Hoci Simona vyzerá naozaj výborne, pani Želmíra pri nej pôsobí maximálne o pár rokov staršie a vôbec nikto by nehádal, že na snímke pózuje Krainová so svojou svokrou. „Toto je maminka? Ja som myslela, že nejaká kamoška. Tak to klobúk dole, vyzerá skvele,” napísala Karlovi na sieti Instagram istá Jana a nedá sa s ňou nesúhlasiť.

Simona Krainová so svojou svokrou Zdroj: Instagram KV

Simona Krainová s manželom Karlom Vágnerom