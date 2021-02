Trojročný chlapček sa sťažoval na bolesť: Kuriózny objav lekára v jeho uchu!

Audiológ Neel Raithatha z anglického Leicestershiru si hovorí „The Wax Whisperer“, pretože pravidelne zverejňuje svoje videá z odsávania ušného vosku na YouTube. Záznam obzvlášť zvláštneho objavu v uchu trojročného chlapca sa teraz stal virálnym.

Malý Brit sa sťažoval na bolesť v ušnom bubienku. Ušný špecialista aj naozaj objavil niečo vedľa ušného bubienka trojročného dieťaťa. Spočiatku predpokladal, že ide o hrudku odumretej kože alebo kúsok plastu. V priebehu niekoľkých sekúnd bol objekt odstránený pomocou endoskopického odsávania ucha.

Chlapec bol liečený niekoľkokrát

Na videu môžete počuť, ako sa lekár pýta: „Pamätáš si, čo si si dal do ucha?“ Potom lekár a matka malého pacienta určili, že za vznik bolesti bol zodpovedný mliečny zub. Neel Raithatha má podozrenie, že to bol sám chlapec, kto si vtlačil mliečny zub do ucha. Na konci videa hovorí, že chlapca opakovane liečil, pretože jeho kamaráti ho nabádali, aby si strkal do ucha rôzne predmety.