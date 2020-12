Vincze pozitívny na COVID-19: Obvinený z predstierania choroby… Moderátor sa vyjadril!

Viktor Vincze patrí k tým známym tváram, ktoré sú pomerne aktívne na sociálnych sieťach. Zatiaľ čo jeho manželka Adela Vinczeová nemá žiaden oficiálny profil, on na Instagrame pravidelne šíri osvetu o ekológii, no podelí sa aj o novinky zo súkromného života.

V sobotu informoval, že jeho polovička je pozitívna na COVID-19, a tak je s ňou v domácej izolácii. No v nedeľu už písal, že zákerný koronavírus chytil aj on. A odvtedy sa delí o každý detail z priebehu ich ochorenia. Adela vírus znáša pomerne dobre, no on sám je na tom zle.

Niekoľko dní mal vysoké teploty, dusí sa, cíti tlak na hrudi, je malátny... Veľa fanúšikov mu v týchto dňoch posiela podporné správy a praje skoré uzdravenie. No našli sa aj takí, ktorí markizáka obvinili z vymýšľania si. Dokonca ho podozrievajú z toho, že si za svoje príspevky nechal zaplatiť.

Už to chytil aj on! Vincze pozitívny na COVID-19: Leží s vysokými horúčkami!

A Vincze sa k celej veci verejne vyjadril. „Zapredaný hajzel, koľko ti zaplatili? Utri si soplík a neodrbávaj nás, píše mi pani so slovom láska v profile a fotkami, na ktorých pózuje so svojimi malými deťmi. No už len Buddhove citáty chýbajú,“ opísal správy, ktoré mu prišli.

Myslí si však, že tým dotyčná len zakrýva vlastný strach. „Je mi zle, kedykoľvek sa postavím. Neviem zaspať, napriek zjavnej únave. Mám horúčkové prejavy aj bez horúčky. Tlačí ma hrudník a drhne do suchého kašľa bez náznaku zlepšenia. Nie, môj stav sa nedá porovnať s ťažkými diagnózami, ani zásadnými covidovými prejavmi, nezomieram, zvládam, nevyplakávam,“ opísal Viktor opäť svoje symptómy.

Bývalá jojkárka sa pustila do Vinczeho nakazeného koronou: Verejne mu naložila... Robí si promo, je to choré!

„To isté sa pokojne môže stať aj vám, nech si o svojej kondícii myslíte čokoľvek. Pre niekoho je priebeh ľahký, ale počet ľudí v nemocniciach je rekordný. A tam je priebeh náročný aj pre zdravotný personál melúci z posledných síl. Ja si soplík utriem. Ale môj soplík môže niekomu inému veľmi skomplikovať život. Preto o svojej korone hovorím. A márne čakám, že mi za to niekto zaplatí,“ dodal Vincze.