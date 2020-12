Už to chytil aj on! Vincze pozitívny na COVID-19: Leží s vysokými horúčkami!

BRATISLAVA - Len koncom minulého týždňa sa prevalilo, že Adela Vinczeová (40) je pozitívna na COVID-19. V karanténe spolu s ňou je aj jej manžel Viktor Vincze (29), hoci on mal test negatívny. Dvojica dokonca nemala ani žiadne príznaky... Doposiaľ. Chorobu už zjavne chytil aj moderátor. Pasuje sa s vysokými horúčkami!

V sobotu Viktor Vincze informoval, že je s manželkou Adelou v karanténe. Moderátorka je totiž pozitívna na koronavírus, markizákov test zatiaľ ukazoval, že je negatívny. Napriek tomu zostal v izolácii. „Nedusíme sa, neležíme v horúčkach, nestratili sme chuť, ani čuch - zatiaľ,“ písal cez víkend na Instagrame.

Vinczeovci v karanténe: Adela je POZITÍVNA na koronavírus... FOTO Nevieme, čo bude ďalej!

Neubehlo ani pár dní a prvý z príznakov sa dostavil. A rovno u negatívneho Viktora. Na svojom profile totiž zverejnil fotku teplomeru, ktorý ukazuje vysokú teplotu 39,5 stupňov Celzia. „Vitaj a neublíž mi,“ napísal k záberu stroho čerstvý pacient, ktorý sa zrejme nakazil od svojej manželky.

No kde koronavírus chytila ona, ani jeden netuší. „Ešte minulý týždeň by som nepovedal, že sa naša zimná dovolenka bude odohrávať na adrese trvalého pobytu, ale keď už som teda uväznený v tomto covid rezorte, aspoň že je to s mojou najobľúbenejšou parťáčkou,“ dodal cez víkend. Dvojici prajeme skoré uzdravenie!