Bývalá jojkárka sa pustila do Vinczeho nakazeného koronou: Verejne mu naložila... Robí si promo, je to choré!

BRATISLAVA - Pred pár dňami sa na verejnosť dostala informácia, že Adela Vinczeová je pozitívna na koronavírus. Onedlho na to sa "do klubu" pridal aj jej manžel Viktor. Kým jeho polovička ochorenie zvláda s pomerne miernym priebehom, on je na tom podstatne horšie, o čom informoval prostredníctvom príspevkov na sociálnej sieti. Jeho slová sa však nezdajú bývalej jojkárke...

„Vitaj a neublíž mi,“ napísal Viktor k fotografii teplomeru, ktorý ukazoval, že moderátor má teplotu 39,5 stupňov Celzia. Neskôr na Instagram pridal fotografiu ako leží v obývačke a pod ňou opísal, aké má príznaky a priebeh toho, ako u neho koronavírus nastúpil. „Na terase vonku vidno vianočné sviečky. V sobotu som ich nestihol rozmotať, lebo ma večer začali tlačiť pľúca. V nedeľu teplota rovno vystrelila nad 40 stupňov. Paralen ju stlačí len na 38, no o dve hodiny je zakaždým späť,“ uviedol markizák.

S vysokými horúčkami vraj bojoval počas celého dňa a aj v noci.prezradil Viktor s tým, že minimálne počas svojho dospeláckeho života si takýto stav nepamätá.dodal v závere svojho príspevku, ktorý sa ráchlo objavil aj v médiách.

Kým jedna skupina Viktorovi priala skoré uzdravenie, našli sa aj takí, ktorí ho za jeho vyjadrenia na sociálnych sieťach skritizovali. Medzi nimi bývalá jojkárska redaktorka Ivana Šišková, dnes už Dragúňová. Tú si diváci môžu pamätať z relácie Črepiny plus či Top Star. A svojho televízneho kolegu vôbec nešetrila.

„Práve som si čítala článok o tom, že už aj Viktor Vincze má covid... A stihol sa tým pochváliť na sociálnych sieťach. Ukázal teplomer, ktorý ukazoval 39,5. Neprajem mu, aby toľo niekedy aj v sutočnosti mal. Lebo keby mal, neudržal by v ruke ani mobil. Prajem si, aby toto šialenstvo skončilo a prestali sa do neho zapájať ľudia, ktorí ho, naopak, môžu zmierniť," napísala na svoj Facebook bývalá jojkárka v príspevku, ktorý nastavila ako verejný.

No a to ani zďaleka nebolo všetko. Pod jej statusom pribudlo niekoľko súhlasných komentárov. A Ivana sa vyjadrila opäť. „Som asi divná, ale keď som bola chorá ja, ani len viečka som nevládala otvoriť. Nieto ešte fotiť sa a písať statusy, nech všetci vidia, ako hrozne mi je. Lenže tu už nejde o to, že on sa rád prezentuje. Potrebuje PR, ale napísať, že mám 39,5 a "vitaj covid", tak práve to je choré a mne osobne to príde práveže nedôveryhodné... Ale možno znáša vysoké horúčky dobre," odpovedala na jednu z reakcií k svojmu príspevku. No a dodať k tomu snáď môžme len toľko, že to, ako mu skutočne je, zrejme vie iba Viktor sám.