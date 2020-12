Slovenský herec povedal dosť: Všetky úspory cez koronu investoval do TOHTO!

BRATISLAVA - Herec Juraj Bača si okrem divadlných úloh či hlavnej postave vo filme Amnestie srdia divákov získal aj vďaka marizáckemu Rexu. Srdečný herec si nakrúcanie so štvornohým chlpáčom nevedel vynachváliť, no a keďže v korona období je práce pre umelcov pomenej, on sa rozhodol čas využiť na dobrú vec a spustil netradičný projekt s edukatívnym charakteorm. No a opäť mu pomáhal aj psí priateľ!

Robin je séria krátkych príbehov zobrazujúcich vzťah mladého muža Richarda, ktorého stvárňuje práve Juraj. Táto postava počas náročného životného obodobia nájde v smetnom koši psíka Robina. Táto dvojica bude prostredníctvom týchto krátkych poučných príbehov dvoch parťákov divákom približovať rôzne dramatické životné situácie, spoločenské témy, ktoré sa Robinovi, vždy podarí svojou šikovnosťou vyriešiť, pričom séria je zameraná najmä na mladších divákov. Tým sa takto Juraj a jeho tím snažia vysvetliť vážne spoločenské témy ako napríklad ochrana prírody, separovanie odpadu, cestovanie MHD, pravidlá či internetová šikana. Primiéru bude mať už túto nedeľu.

povedal pre Topky Juraj o tom, ako Robin vlastne vznikol. „vysvetlil nám šikovný umelec a zároveň dodal, že jeho mini seriál netreba porovnávať s markizáckym Rexom, keďže nejde o kriminálku ale poučné príbehy.

Juraj Bača už v nedeľu odpremiéruje svoj nový projekt s názvom Robin Zdroj: Ján Zemiar

Ako sme už spomínali vyššie, stálo ho to vlastné peniaze a musel investovať svoje úspory. „Aby som bol úplne úprimný, ja som sa skôr nadchol ako som začal premýšľať. Všetkých som najprv obvolal, napísal som scenár, začali sme točiť a až potom prišla myšlienka, že koľko to vlastne celé bude stáť a čo to obnáša produkovať to, keďže za tým nie je žiadna televízia ani sponzor. Takže človek sa na to zrazu úplne inak pozerá, keďže nič nie je vybavené, je to na mojich pleciach a vidím, koľko je za tým práce - dať to celé dokopy," opísal Juraj, ktorý však absolútne neľutuje, že do tohto projektu išiel. Práve naopak. .

„Počas prvej vlny pandémie, keď boli zavreté školy, mi písalo množstvo rodičov, že to majú s deťmi doma veľmi ťažké, z čoho vzišiel môj nápad nového psieho hrdinu: ROBIN-a. Prostredníctvom Robina chceme deťom rozširovať obzory a priniesť nový pohľad na témy ako ekológia, duševné zdravie, internetové HOAXy či starostlivosť o zvieratá a rodičom pomôcť v náročnej situácii zatvorených škôl“, vysvetlil Juraj, čo ho viedlo k tomu, aby tento projekt vôbec spustil.

Mini-séria Robin vznikla vďaka jeho súkromným úsporom. Zdroj: Jan Zemiar

Hlavná postava Richarda je inšpirovaná jeho vlastným životom, radosťami, ale aj trápeniami. Počas nakrúcania na neho prišiel mimoriadne ťažký moment, kedy si toho veľa uvedomil. Viac sa dozviete v našom video-rozhovore vyššie, kde nám prezradil aj to, ako sa mu nakrúcalo so psíkom, vyjadrenie k umelcom, ktorí prišli o prácu, a takisto aj jeden mimoriadne srdečný a dôležitý odkaz.