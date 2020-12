Tajomstvo radikálnej ZMENY imidžu odhalené: Tina s novými vlasmi ako J Lo... Všetkých oklamala!

Nebola by prvá ani posledná, čo by po rozchode zmenila účes... Preto mnohých vôbec neprekvapilo, keď sa speváčka Martina Kmeťová alias Tina začala na sociálnej sieti Instagram pýšiť novými vlasmi. A fanúšikovia sa zhodovali, že išlo o skutočne dobrý krok - krátke vlasy s ofinkou, navyše zosvetlené na blond... Známa Slovenka vyzerala úplne ako slávna J Lo.

Radikálna premena Tiny: FOTO Po rozchode si ostrihala vlasy a prefarbila sa na blond!

No skutočnosť je iná. Ako sa nám podarilo zistiť, speváčka má na hlave parochňu. S raperom Momom totiž v týchto dňoch natáča videoklip k spoločnej piesni a jeho výslednú podobu by sme mali vidieť už o 2 týždne. Krátke vlasy tak boli len pre potreby natáčania. „Bolo by to síce nádherné, ale nie som ostrihaná,“ priznala potom v Instastorke Tina.

A hoci jej fanúšikovia radili, nech sa tak dá ostrihať, vraj by to nebolo správne rozhodnutie. „Do toho materiálu, čo mám prirodzene na hlave, by sa (do toho strihu) pustil iba úplne nepríčený šialenec,“ vysvetľuje známa Slovenka. „Ja mám niečo v rozmedzí od vaty po slamu, takže ten look by vydržal max 2:30 min od návštevy kaderníka a podľa mňa som to ešte precenila,“ dodala Tina, ktorá po rozchode doslova nabrala druhý dych. Okrem nového klipu totiž v týchto dňoch pripravuje aj nový projekt s Máriou Čírovou a Emmou Drobnou.

