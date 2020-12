Belohorcová v šoku: Volali jej zo školy... Pre syna musela prísť záchranka!

Zuzana a jej deti boli už od počiatku nadšení špenielskym školstvom. „Lepšie jedlo, lepšie kamošky, lepší ľudia, čistejšie záchody, čistejšie triedy,” uviedla svoje dojmy malá Salma po prvých dňoch v novej škole, keď sa jej mama pýtala na porovnanie s tou americkou. No a zdá sa, že v Marbelle to naozaj funguje takmer dokonale. Až na to, že to, bohužiaľ, dokázala poriadne dramatická situácia.

Nevio mal totiž úraz.napísala blondínka k fotografii so synčekom, ktorý má na tvári náplasť s tým, že jej volali zo školy, kam prišla záchranka.

Aj napriek tomu, čo sa jej dieťatku stalo, si však nevie vynachváliť prístup školy a zdravotníkov. „Musím priznať, že s tak úžasnou starostlivosťou a profesionálnym a rýchlym konaním vedenia školy som sa už dlho nestretla. Od telefonátu od školy, prvom ošetrení na pôde školy, záchrankou, presunom na pohotovosť do nemocnice a samotný zákrok tímom najlepších odborníkov. Suma sumarum za necelú hodinu a pol sme boli vybavení," dodala Zuzana, ktorá prezradila ešte jednu perličku.

Nevio mal v škole úraz, skončil v rukách lekárov Zdroj: Instagram Z.B.

„Celý zákrok v nemocnici uhradila škola," prekvapila svojimi slovami Belohorcová, pričom to, čo chváli v Španielsku, v Amerike v minulosti niekoľkokrát skritizovala. Zdá sa teda, že zmena krajiny pre život bola naozaj k lepšiemu, o čom svedčí aj opis Neviovho úrazu. A jemu, samozrejme, prajeme skoré uzdravenie!