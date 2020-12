Andrea Vadkerti prehovorila o súkromí: Keby nebolo manžela.... TOTO by každá žena neuniesla!

Bývalá hviezda našich televízií prijala pozvanie do relácie Anjeli strážni, ktorú moderuje Alena Heribanová. Tá s brunetkou diskutovala aj o jej živobytí - svetlá kamier totiž už pred dlhším časom vymenila za úplne inú profesiu. Niekdajšia moderátorka sa aktuálne venuje mentálnemu koučovaniu ľudí, medzi jej klientov svojho času patril napríklad aj bývalý prezident Andrej Kiska.

„Klientom a klientkam vždy prízvukujem, že my sa nejdeme zachrániť. Ideme hľadať a objavovať. Hľadať odpovede na otázky, na ktoré si nevedia odpovedať sami. Musím ale prízvukovať, že na toto naozaj treba mať skúsenosť a vzdelanie. To sa nedá robiť tak, že si zmením kariéru a poviem si, že to idem robiť. Má to svoje zásady a pravidlá, je dôležité koučovať podľa nejakých princípov. Ja som si z tých princípov vybrala neurovedy, ktoré som aj vyštudovala,” vysvetlila Vadkerti, čomu sa vlastne venuje.

Andrea Vadkerti otvorene prehovorila o svojom súkromí Zdroj: RTVS

K tomu odvetviu ju doviedol jej vlastný život. Tak ako každého z nás, aj ju v živote postretli rôzne krízy. Dnes je z nej však šťastná trojnásobná mama, má milujúceho manžela a ich najväčšou rodinnou vášňou je cestovanie. Heribanovú ale zaujímalo, ako sa vôbec jej pracovné povinnosti a aktívny život dali skĺbiť s rodinou. Prvé dve deti totiž porodila len 13 mesiacov po sebe, no a čo si budeme hovoriť, dokázať naplno fungovať pri jednom dieťatku doma a druhým pod srdcom je celkom náročné.

Andreu v podstate zachránil jej manžel. Bývalá moderátorka priznala, že jej polovička síce nie je práve druh muža, ktorý by behal okolo novorodeniatka a spĺňal úplne všetky otcovské povinnosti, no našiel iné riešenie. „Nie je typ, ktorý by pomáhal, prebaľoval, vstával k dieťaťu, ktoré má horúčku. Je starostlivý, ale inak. Ale takto nie. A ja som povedala, že mňa toto položí,” vyhlásila otvorene.

Andrea Vadkerti bola hosťom relácie Anjeli strážni Zdroj: RTVS

„Bola som tehotná, ešte som dojčila Sophie, zároveň už sa druhé dralo... Hovorím, že to je môj koniec, toto mne sa nepodarí,” zaspomínala si Andrea na svoje zúfalstvo. A presne vtedy zakročil manžel. „Môj muž povedal, že radšej zarobí na to, aby sme mali výpomoc. Takže od momentu narodenia Ralpha, ktorý má dnes 14 rokov, sme vždy, keď boli deti malé, mali doma výpomoc. Susedku, ktorá pomohla, alebo babysitterku, opatrovateľku, ktorá s nami žila,” priznala sympatická brunetka.

Stojí si za tým, že pokiaľ by pomoc neprijala a snažila sa všetko zvládnuť sama, niekde na jej živote by sa to odrazilo. „To potom stále niečo klamete. Kariéru, klientov, svoje vlastné deti alebo tým trpí vzťah. Proste niekde si to vypýta svoju daň. Takže vždy som mala výpomoc, manžel mi ju vždy doprial, za čo som veľmi vďačná. Inak by sa to nedalo,” uzavrela Andrea.