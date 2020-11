Umelina? FOTO Twiinska sa ukázala ÚPLNE BEZ... Wau!

BRATISLAVA - Umelina, plastika či silikónka. To sú časté pomenovania, s ktorými sa musia vysporiadavať známe i neznáme ženy, ktoré sa s obľubou starajú o svoju vizáž. Čo tam potom, že niektoré z nich dokonca ani nikdy nepostúpili žiadny zákrok. S uštipačnými poznámkami na svoj vzhľad sa museli zmieriť aj dvojičky Twiins. Lenže...

Dievčatá sa naozaj nemajú za čo hanbiť a pokiaľ nepózujú fotografovi či nevyrazia medzi ľudí, sú fanúšičkami prirodzenosti a pohodlia. Hrubá vrstva mejkapu a extravagantné oblečenie zostávajú bokom a speváčky dokonca nemajú ani najmenší problém ukázať sa tak, ako ich príroda stvorila. No a presne to najnovšie urobila Veronika, keď na svojom Instagrame zverejnila záber úplne bez.

Svojim takmer 90 tisícom priaznivcom poskytla pohľad na to, ako to u nej vyzerá, keď nič nerieši. Žiadny nastajlovaný záber, umelá póza či perfektne zladený outfit sa nekoná. Brunetka vybehla na vzduch, aby si tam dopriala pauzu na kávu a pri tejto úplne obyčajnej chvíľke sa aj odfotila.

Na sebe mala veľkú čiernu mikinu, na hlave kapucňu a tvár bez akejkoľvek dekoratívnej kozmetiky. Dokonca si nenamaľovala ani obočie. „Turek do skla, ošúpaný lak, trochu alergia a žiadny mejkap. No stress,” napísala Vebi k záberu a veru, pri pohľade naň si nikto nemôže povedať, že by vyzerala zle. Veru, prirodzená krása, plné pery a súmerné črty tváre sú na nezaplatenie!