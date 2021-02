Twiinska Nízlová je oficiálne rozvedená: Na súde ani nebola a… Čaká ju ďalšia veľká ZMENA!

O rozchode ako prvý informoval Veronikin manžel Tomáš Krúpa. Koncom mája minulého roka to priznal na sociálnej sieti Instagram. „Zazvonil zvonec a našej láske je koniec. Ďakujem Veronike za spoločné roky a prajem jej veľa šťastia,“ uviedol stroho v popise k spoločnej fotke.

Speváčka krach vzťahu priznala, no nijako obsiahlejšie sa k nemu nevyjadrovala. „Aj ja ďakujem za spoločné roky a dúfam, že každý nájdeme svoje šťastie,“ povedala pre Topky.sk Veronika. Nám sa podarilo zistiť, že expartneri boli v tom čase od seba už 2 mesiace a rovnako dlho spolu už nebývali.

Sexi Twiinska sa rozišla s manželom: ROZVOD po necelých 5 rokoch!

O chvíľu to bude teda rok, čo sú rozídení... A tak nás zaujímalo, ako to vyzerá s rozvodom. No a ako nám brunetka priznala, ten majú už za sebou. „Rozvod bol ešte v decembri a prebehol veľmi rýchlo,“ priznala pre Topky.sk Nízlová. Veronika podľa našich informácií na súde ani nebola, poslala len svoju právničku.

No a čoskoro ju čaká ďalšia veľká zmena. Speváčka sa netají tým, že sa chce zbaviť mena po exmanželovi a nechať si len svoje dievčenské priezvisko. Po rozvode to však kvôli odchodu do Talianska nestihla, a tak ju vybavovanie čaká po návrate na Slovensko.