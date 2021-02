Vytočené slovenské celebrity: Naleteli podvodníkovi? Nevyplatené honoráre!

V dnešnej dobe si každý podnikateľ či umelec na voľnej nohe hľadá príležitosti, kde by zarobil. Väčšina obchodov a podnikov je zatvorená, hromadné podujatia zakázané... Verejne známe tváre to majú ľahšie aspoň v tom, že väčšina z nich má na sociálnych sieťach zhromaždených dosť obdivovateľov na to, aby svoje profily mohli ponúkať ako reklamný priestor.

Veď napokon to už dnes nie je nič výnimočné a aj z ľudí, ktorí sa nepohybujú vo svete slovenského šoubiznisu, sa postupne stali veľmi silní influenceri. No rovnako, ako to býva pri bežnej práci, aj pri tej influencerskej neraz dochádza k problémom a naťahovačkám s nevyplatenými mzdami. Práve s tým sa aktuálne pasujú aj viaceré známe tváre.

Na problém upozornila na svojom Instagrame Veronika Nízlová z dua TWiiNS. Prijala vraj ponuku od istého Čecha, svoju prácu riadne odviedla, no dodnes nemá vyplatený honorár. „Všetci influenceri pozor. Nenechajte sa nachytať. Pán podnikateľ, ktorý zarába cez túto stránku, nevypláca honoráre influcencerom,“ upozornila na problematického obchodného partnera.

Ten ju a niekoľko ďalších známych Slovákov oslovil, či by mohli spropagovať jeho súťaž, za čo mali dostať honorár - no dodnes ho nevideli. „Takéto veci sa nerobia, nie je to seriózne, ešte sa mi také niečo nestalo. Nezvyknem zverejňovať takéto veci, ale chcem, aby si aj iní influenceri dávali pozor na to, s kým spolupracujú,“ povedala pre Topky.sk Veronika Nízlová.

Podobne ťahaní za nos mali byť aj Zuzana Vačková, exfarmár Michal Gajdošech, či celebritný kaderník Jirko Blatný. Posledný z menovaných sa k nepríjemnej situácii nechcel vyjadrovať, herečka nám povedala, že ešte predtým, ako sa vyjadrí, si chce skontrolovať účtovníctvo... Exfarmár bol už zhovorčivejší.

„Chcel by som povedať, že v dnešnom svete, keď je na Instagrame každý deň x súťaží, si treba dávať pozor, komu budete dôverovať a komu nie. Je to veľmi ťažko overiteľné a mnohé z nich môžu byť podvodom, ako sa stalo mne s Veronikou Nízlovou. Súťaž prebehla, ale nevyplatili honoráre a ani nikto nedostal produkty,“ povedal pre Topky.sk Gajdošech.

„Pritom krásne komunikovali, nebol nikdy problém, až keď prišlo na lámanie chleba. Odvtedy si dávam pozor a všetko si overujem. Naposledy som bol súčasťou súťaže, ktorá bola na dobrú vec a pomohli rodinám, ktoré stratili rodičov. A to si myslím, že má zmysel,“ dodal exfarmár. Priestor na vyjadrenie sme dali aj spomínanému obchodnému partnerovi. Ten doposiaľ túto možnosť nevyužil.