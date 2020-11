Šokujúca premena Silvie Šuvadovej: Blond vlasy vymenila za ružovú!

Silvia najnovšie na svojom Facebooku zverejnila fotografiu, ktorá mnohých prekvapila. Jej typickú blond hrivu totiž nahradila svetlá ružová. A ľudia sa nestíhali diviť. Čo sa týka jej vzhľadu, herečka je totiž pomerne konzervatívna, nevyžíva sa vo výraznej vizáži, vyzývavých outfitoch či extravagantných premenách a pokiaľ ju aj prešla chuť na svetlé vlasy, stavila na konzervatívnu hnedú.

Záber na jej novú vizáž s cukríkovými kaderami teda medzi jej priaznivcami spôsobil hotový ošiaľ. „Siska, krásne vlasy, úžasná zmena,” či „Wau, tá ružová ti neskutočne pristane,” odkazovali Šuvadovej fanúšikovia pod zverejnenou fotografiou. Mnohí si si však evidentne snímku neprezreli detailne.

Silvia Šuvadová si vyskúšala, ako by vyzerala v ružových vlasoch. Zdroj: Facebook S.Š.

Hoci to často nerobí a fandí prirodzenosti, Silvia sa tentokrát pohrala s úpravami. A túto zábavku potvrdila aj pre našu redakciu, keď sme ju ohľadom jej nového looku kontaktovali. „Je to len filter,” skonštatovala pre Topky s úsmevom herečka, ktorá v reálnom živote zatiaľ nad podobnými experimentmi nepremýšľa. To však nemení nič na tom, že podobná premena by jej sekla aj v skutočnosti. Silvi, nerozmyslíš si to?