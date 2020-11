Tak predsa! FOTO Hlavný hygienik Mikas sa stretol s Molnárom z Extrémnych premien: Dal na jeho slová!

BRATISLAVA - Približne v polovici októbra sme na Topkách písali o tom, že do hlavného hygienika Jána Mikasa si na svojom Instagrame rypol Maroš Molnár, tvár markizáckych Extrémnych premien. Nie však pre opatrenia okolo koronavírusu. Fanúšikovia sa pýtali, či neuvažoval o tom, že by s ním podstúpil premenu a zbavil ho nadbytočných kilogramov.

„Píšete mi, aby som pána Mikasa zobral do Extrémnych premien. Ale to nemôže vychádzať z vás, musí to chcieť on sám, urobiť premenu. Hlavne by nemal zakazovať šport. Povzbudzuje imunitu, drží nás sviežich, neupadáme do depresie. Naše deti musia športovať, ak nechceme podporovať obezitu. Ja som otvorený každej výzve. Som odhodlaný pomôcť aj pánovi Mikasovi,” vyjadril sa vtedy Molnár na sociálnej sieti.

No a uplynulo len niekoľko týždňov a na prekvapenie mnohých sa zo žartíku stala realita. Mikas a Molnár za sebou majú osobné stretnutie. Informoval o tom markizácky tréner a na svojom Instagrame a ako dôkaz zverejnil aj spoločnú fotografiu. „Včerajšie neformálne stretnutie s pánom hlavným hygienikom Jánom Mikasom. Ďakujem za spoločnú debatu a vypočutie názorov i návrhov a váš čas,” poďakoval na úvod Maroš a následnej zverejnil aj vyjadrenie Mikasa.

Ján Mikas a Maroš Molnár majú za sebou prvé osobné stretnutie. Zdroj: Instagram M.M.

Ten uviedol, že nie je nepriateľom športu, hoci to tak môže pôsobiť. „Stretol som sa s fitness trénerom Marošom Molnárom. Okrem aktuálne nastavených opatrení v oblasti športu sme hovorili aj o mne ako súkromnej osobe. Nie som totiž ten, kto odporúčania iba dáva, ale aj ich počúva. Odporúčaniami pána Molnára sa budem riadiť,“ prisľúbil hlavný hygienik, z čoho možno súdiť, že spoločné tréningy do budúcna nevylúčili.