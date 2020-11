Ťažko chorý Andy Hryc (70) šokuje: Na zázrak už neverí… Táto diagnóza sa nedá vyliečiť!

BRATISLAVA - Už takmer 7 mesiacov slovenský herec Andy Hryc (70) bojuje s akútnou leukémiou. Nevzdáva sa, no z jeho najnovších vyjadrení je cítiť zmierenie. Na zázraky už neverí. Tvrdí, že táto diagnóza sa nedá vyliečiť, pacientovi sa dá len uľahčiť prechod do ďalšej dimenzie!

Andy Hryc sa o svojom aktuálnom stave rozhovoril v Rádiu Slovensko v relácii Opri sa o mňa a z jeho slov bolo cítiť zmierenie s akýmkoľvek výsledkom liečby. Hercovi akútnu leukémiu diagnostikovali na jar za pomerne dramatických okolností. Zatiaľ čo väčšina Slovenska žila v strachu z nového koronavírusu, on sa pasoval so zápalom pľúc.

„Mal som obojstranný zápal pľúc. Bol som na pokraji existencie. Lekári mi vraveli, že ak by som prišiel o štyri dni neskôr, bol by som mŕtvy,“ priznal Hryc. No práve vďaka tejto chorobe mu lekári objavili ďalšiu vážnu diagnózu - akútnu leukémiu. Takmer okamžite po hospitalizovaní umelec začal s chemoterapiou a ako tvrdí, dostal osemkrát silnejšiu dávku, ako sa dáva zvyčajne.

Vážna diagnóza herca Andyho Hryca (70): Akútna leukémia!

Napriek tomu jeho boj neskončil. A herec svojimi slovami šokuje. „Je to najhoršia možná diagnóza, ktorá sa nedá vyliečiť. Keby na to niekto vymyslel liek, dostane Nobelovu cenu. Pacientovi sa dá jedine uľahčiť prechod do ďalšej dimenzie,“ hovorí zmierene herec, ktorý dokonca začal bilancovať svoj život. A vďačný je za veľa.

Dcéra Andyho Hryca (70) prehovorila o otcovej leukémii: Okamžitá chemoterapia... Akútne preňho potrebujú krv!

„Prežil som nádherný život, robil som prácu, ktorú som mal veľmi rád. Vychoval som dve nádherné deti, nikto nie je nesmrteľný. Mám kopu kamarátov, ktorí zomreli pred 20 rokmi, nemali to šťastie, aké som mal ja,“ dodal Hryc. Jedno mu však zákerná choroba predsa len dala - po rokoch nekomunikovania sa opäť zmieril so sestrou. Tá mu dokonca darovala kostnú dreň, čím Andymu predĺžila život. My mu prajeme, nech je ešte veľmi dlhý!