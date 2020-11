Farmu čaká dvojitý duel: Eva pred súbojom otvorila slivovicu, Moniku skoro trafil šľak... Prehráme!

Keďže si tento týždeň farmári odhlasovali ženský duel, bolo jasné, že do arény sa postavia všetky zostávajúce ženy - teda okrem Sáry. Tá si spoločne s Erikom vybojovalo imunitu. Keďže slúžkou sa stala Eva, od Evelyn dostala pokyn, aby si zvolila súperku. Na prekvapenie všetkých za stolom padlo meno jej najlepšej kamarátky Katky. Tá si následne do dvojice vybrala Xéniu a do páru k Eve sa teda automaticky pridala Monika.

Následne dievčatá odišli do domu pravdy a napokon do duelantských domčekov. Tam staršej farmárke však okrem jedla prišlo aj čosi navyše. Od rodiny dostala balíček, v ktorom bola fľaška alkoholu. Potúžiť sa rozhodla už večer pred duelom. Monika sa síce tiež zahriala dvomi hltmi, piť však viac nechcela, aby bola na druhý deň svieža a mohla bojovať. A odhovárala aj Evu. „Dosť tej slivky, keď chceme zajtra vyhrať. Chceš ísť zajtra domov? Ty už nepi, prosím ťa, lebo prehráme. To ti už teraz hovorím,” hnevala sa na temperamentnú blondínku.

Evino popíjanie sa Monike vôbec nepáčilo Zdroj: TV MARKÍZA

Evu s Monikou dnes čaká duel. Blonďatá farmárka sa pred súbojom aktívne potužovala alkohol. Zdroj: TV MARKÍZA

Lenže tá si začala ulievať aj nasledujúce ráno, čo neuniklo ani ostatným farmárom. Štamperlíky obracala aj napriek tomu, že už o pár chvíľ ich čakal nástup do arény. Monika už svoje obavy netajila. „Ty chceš vyhrať? Ja nechcem piť, ty mi už nedávaj, lebo keď sa opijem, pôjdeme domov,” odmietala alkohol tmavovláska. No a ako to napokon dopadne a či budú tekuté percentá klincom do ich farmárskej rakvy, sa dozvieme už dnes večer.