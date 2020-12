Bolestný pohľad na Andyho Hryca (71): Aktuálne FOTO… Leukémia ho zmenila na nepoznanie!

BRATISLAVA - V apríli Slovensko šokovala správa o vážnej diagnóze Andyho Hryca (71). Lekári mu diagnostikovali akútnu leukémiu. Známy herec sa s chorobou statočne pasuje.... No viditeľne stráca na váhe. Na aktuálnych fotkách je zmenený na nepoznanie!

V posledný novembrový deň, presne keď sa v kalendári píše meno Andrej, oslavuje slovenský herec Andy Hryc nielen meniny, ale aj narodeniny. Jeho dcéra, producentka Wanda Adamík Hrycová svojho milovaného otca preto zobrala do bratislavského Horského parku, kde zašli na terasu jedného z miestnych podnikov.

No pohľad na ťažko chorého umelca doslova trhá srdce. Polroka tvrdého boja so zákernou diagnózou sa na ňom viditeľne podpísalo. Hryc rapídne schudol a dnes v ňom toho dobre živeného chlapa spoznať len ťažko. No napriek všetkému známemu Slovákovi nechýbal úsmev na tvári. A jeho dcére tiež.

Vážna diagnóza herca Andyho Hryca (70): Akútna leukémia!

„Môj tato dnes oslavuje meniny aj narodeniny. Zo žartu hovorí, že mal šporovlivých rodičov, ktorá mu dali meno Andrej, len aby ušetrili na darčekoch. A keďže bol dnes krásny slnečný deň, zobrala som ho na prechádzku do jeho obľúbenej krčmy, kam chodieva už viac ako 50 rokov a je tam stály štamgast,“ prezradila Wanda, ako s otcom strávila jeho sviatočný deň.

„Ja tam s nim chodievam od detstva a mám pocit, že sa tam za tie roky veľa nezmenilo. Teda popravde, nezmenilo sa tam vôbec nič. Preto máme tento podnik všetci tak radi. Sú proste na svete istoty, ktoré nesklamú. Happy Bday tati a ďakujem za krásny deň,“ napísala k záberu Hrycová a nezabudla dodať hashtag ľúbim ťa. My Andymu Hrycovi k narodeninám prajeme hlavne veľa zdravia a šťastia!