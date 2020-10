Len pre silné žalúdky! Slovenská speváčka šokovala fanúšikov: Zohavená tvár a... Prišla o vlasy

Spomínaný záber je ale našťastie len šikovným promom tvorcov nemecko-českého filmu Syn hriešnice. Ten vznikol ešte v roku 2017 a včera večer ho prvýkrát odvysielala televízia Markíza. Jednu z ústredných úloh v ňom stvárnila Veronika Strapková. Umelkyňa je v našich končínách vnímaná najmä ako speváčka, no vyštudovala VŠMU v odbore činoherné herectvo. V čase, kedy bola čerstvá absolvenka, sa zapísala do niekoľkých kastingových agentúr, po nejakom čase ju oslovili, skúsila teda šťastie na konkurze, no a vyplatilo sa.

V snímke dostala rolu matky hlavného hrdinu.vysvetlila Veronika pre portál markiza.sk.

Veronika Strapková si zahrala vo filme Syn hriešnice Zdroj: Red Arrow International

Veroniku museli v maskérni takto dokaličiť Zdroj: archív V.S.

Vo filme bola upálená, čomu napokon musel zodpovedať aj kostým a jej vizáž. Z krásnej brunetky teda tím šikovných umelcov urobil dokaličenú ženu, na ktorú sa pozerá vskutku ťažko. Jej tvár je krvavá, podliata a na chvíľu prišla aj o svoju hrivu. „Maskovanie bolo v pohode, okrem jedného dňa, kedy sme natáčali upaľovanie, to trvalo až šesť hodín. Mala som vtedy spravenú plešinu a krátky účes. Som za to rada, lebo inak by ma museli ostrihať. Mali však super tím, ktorí to urobil veľmi vierohodne,“ uviedla talentovaná speváčka, ktorá na túto skúsenosť určite len tak nezabudne.