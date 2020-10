Nikol po vypadnutí z Farmy: Ozval sa jej frajer Rebeky... Fuu, toto ešte bude drsné!

A extravagantnej plavovláske zrazu fandí polovica Slovenska. Chvíľku potom, čo Nikol odišla a na krátky čas sa usídlila v Chalúpke, sa na vlastné oči stala svedkom niečoho, čo by nepredýchala žiadna žena.

Jej milenec z Farmy Henrich Kuľko a najlepšia kamarátka Rebeka Hlavatá sa na seba vrhli len pár hodín po tom, ako pred kamerami oplakali Nikolin odchod. Najmä mladá brunetka z Galanty si na hlavu sypala popol, jej ľútostivé slová pred kamerami však následne vyvracala všetkými svojimi činmi i rečami. S Heňom si to údajne dokonca rozdala aj na farmárskej latríne.

Nikol, ktorá to počas chvíľkového návratu dvom neverníkom poriadne natrela, je už aktuálne doma a ako hosť sa ukázala aj v markizáckom Teleráne. Tam nám poskytla rozhovor, kde na rovinu opísala svoje pocity zo zrady a dokonca nám prezradila aj niečo, čo ešte poriadne zamieša karty.

Ako uviedla, najhoršie boli prvé momenty, keď vyšlo najavo, čo sú v skutočnosti zač jediní dvaja ľudia, ktorých si pripustila k telu a prejavila im city. „Boli momenty, keď som sa vyzula, že preplávam to jazero a skočím na Farmu. Veľa nám toho neukazovali, ale pozrela som si to a ako som povedala – hnoj,” uviedla Nikol, ktorá sa do pamäti asi najviac zapíše vďaka svojmu drsnému príchodu do arény, kedy farmárom pri pohľade na ňu padali sánky.

„Milión pocitov, išlo mi vyskočiť srdce, naozaj ma klepalo. Fakt som sa musela asi najviac v živote ovládať, uvedomovať si, že všade sú kamery. Škoda, že som si to neuvedomovala predtým,” priznala úprimne Nikol s tým, že už nemala záujem na Farme zostať a je rada, že odišla so vztýčenou hlavou, pričom odchod vo veľkom štýle jej rozhodne nemožno uprieť.

Nikol Fridrichovú po vypadnutí kontaktoval partner Rebeky Hlavatej Zdroj: Jan Zemiar

Kým odišla z Farmy, Nikola svojej niekdajšej kamarátke poriadne naložila. Zdá sa však, že konflikt ešte bude mať aj ďalšiu dohru Zdroj: TV MARKÍZA

Účty ale podľa všetkého vyrovnané nemá – a to najmä s Rebekou. Tej už predtým blondínka otvorene povedala, že jej zrada ju zranila omnoho viac, než tá Heňova. „Myslím si, že ešte bude možnosť stretnúť sa mimo kamier,” povedala pre Topky so záhadným úsmevom, keď prišlo na tému jej bývalej kamarátky. „Mám pocit, že niektorí ľudia nemajú chrbtovú kosť. Vedľa nás spávala s Erikom, vedela všetko, čo bolo medzi nami.. Ja teda neviem, či má to dievča nejakú úchylku, ale nech sa páči. Neviem, čo je toto za charakter. Ale ako som povedala, my budeme mať ešte na semifinále možnosť stretnúť sa osobne aj mimo kamier,” prezradila nám temperamentná bývalá farmárka, ktorá sa teraz popri podnikaní vo voľnom čase opäť venuje zachraňovaniu opustených zvierat.

To však ani zďaleka nie je všetko. V rozhovore nám prezradila, že len čo opustila statok, ozval sa jej priateľ Rebeky, ktorý sa pri pozeraní televízie nestačil čudovať tomu, čo jeho milá na Farme vyvádza. Kým on ju čakal, ona si v priebehu len zopár týždňov stihla naraziť rovno dvoch farmárskych kolegov, pričom väčšina z jej úletov (až na intímnosti na latríne) sa diala pred kamerami. A ako rozhovor medzi Nikol a partnerom Rebeky dopadol, sa dozviete vo videu vyššie!