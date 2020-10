Je z nej štrbaňa: Zuzana Plačková si zlomila zub... FOTO Veď vyzeráš ako pred piatimi rokmi!

BRATISLAVA - Zuzana Plačková si ešte do dnešného dopoludnia užívala spoločné chvíľky s priateľmi na chate. Dnes sa však brunetka už musela vrátiť do reality. V sobotu sa jej podarilo zlomiť si jeden z predných zubov a za všetko môže nespratný cukrík!

Grotesknou nehodou sa slovenská kráľovná Instagramu pochválila, ako inak, na sociálnej sieti. „Najväčšie nešťastie, čo sa ti môže stať... Že si na cukríku od**beš zub. To je ok?" zahlásila temperamentná tmavovláska a, samozrejme, všetko ukázala aj na videu, po čom nasledoval jej smiech. „Mohla som? No, Peťka, chystajte mi zúbok, prídem si poň," odkázala a z tejto nehodičky si ďalej robila srandu.

Zuzana dokonca vytvorila anketu, kde sa svojich priaznivcov pýta, či si myslia, že ju navštívi zúbková víla. A rovnako humorne to celé poňal aj jej manžel René." napísala a napokon zo zlomeného zubu urobila vtipnú motiváciu pre svojich fanúšikov.zaklincovala to.

Zuzana Plačková si na chate zlomila zub. Zdroj: Instagram Z.P.