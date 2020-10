Vypadnutá Farmárka Maja to povedala na rovinu: Naložila súperom... Títo si výhru nezaslúžia!

„Mám sa výborne. Bežný život je teraz taký, aký som ho mala predtým. Zaradila som sa naspäť, len ma mrzí ten Covid-19, že kvôli nemu teraz nemôžem vycestovať do zahraničia –čaká ma tam karanténa. Švajčiarsko si na mňa bude musieť počkať. Som trošku smutná z toho, priateľ odcestoval bezo mňa, musel ma tu nechať. Ale možno o týždeň – dva pôjdem za ním,” povedala nám na úvod tmavovláska, keď sme sa jej pýtali, ako sa má po tom, čo vypadla z Farmy.

Nie je žiadnym tajomstvom, že doma je už zopár dní, keďže šou je mierne predtočená. Zaujímalo nás, ako s odstupom času vníma svoj pobyt na statku a či sa našlo niečo, čo ju zamrzelo alebo naopak potešilo. „Sklamaná som akurát zo seba, že som nedala viac do toho duelu. Veľmi som chcela ísť do finále, zabojovať o tie peniaze. Hold, nepodarilo sa mi to. No a z toho, čo som mala možnosť vidieť počas toho, ako som bola v Chalúpke, som sklamaná aj z niektorých ľudí. Ako sa ohovárali, taktizovali... Nebol to pekný pohľad,” povedala otvorene sympatická speváčka, ktorá sa momentálne plánuje venovať svojej hudobnej kariére.

Po návrate do Švajčiarska ju dokonca čaká parádna príležitosť, ktorú by si s ňou vymenil nejeden muzikant. „Ak mi Covid-19 dovolí vycestovať, som porotkyňa v súťaži v Zürichu, kde súťažia mladí raperi a speváci. V novembri nás má čakať finále. S jedným z porotcov, talianskym raperom, by som mala spraviť pesničku. Už je napísaná, len ju treba nahrať v štúdiu, tak uvidíme, ako sa to vyvinie,” prezradila v rozhovore pre Topky Maja, ktorá si ako jedna z mála na Farme neurobila hanbu nechutnými intrigami a falošnými rečami.

