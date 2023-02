Poznáte ju ako speváčku, ale teraz: Nová profesia slovenskej umelkyne!

Veronika Strapková vyštudovala VŠMU, povolaním je teda herečka. No zviditeľnila sa viac ako speváčka. Nakoniec sa však predsa len ešte rozhodla vybrať sa inou ako umeleckou cestou.

Pred 3 rokmi nám prezradila, že sa dala na ďalšie štúdium a vybrala si psychológiu. „Mám už aj nejakú predstavu, čo by som s tým vedela robiť,” povedala nám vtedy. No a dnes už jej fotografia svieti na stránke IPčko.sk, čo je internetová linka dôvery, ktorá poskytuje nepretržitú psychologickú pomoc.

„Áno je tak, v IPčku si práve dorábam výcvik a ako študentka magisterského štúdia tak mám veľkú radosť, že môžem byť pre ľudí užitočná aj týmto spôsobom,” povedala nám Veronika, ktorá má už bakalársky titul. Následne nastúpila do kurzu pod dohľadom skúsenejších kolegov. „Učím sa od výborných psychológov, ktorí svoju energiu venujú týmto užitočným spôsobom. To si na tom vážim veľmi a aj možnosť byť tam pre niekoho, kto to aktuálne potrebuje,” dodala umelkyňa a nádejná psychologička.

Strapkovú čaká ešte rok a pol štúdia. „Potom sa uvidí, čo bude tým smerom, ktorým sa profesijne vydám. U nás to funguje totiž tak, že človek najprv spraví jednoodborové štúdium a potom si vyberá smer. Na terapeuta je to napríklad ďalší výcvik na cca 5 rokov,” vysvetlila nám brunetka, ktorá teda evidentne ešte nie je úplne rozhodnutá, či sa stane terapeutkou. „Aktuálne som veľmi vďačná za tím v IPčku. Robia tam skvelí ľudia veľmi vzácnu prácu. A ja si vážim čas ktorý tam môžem absolvovať,” dodala.

Stále viac ľudí uznáva, že terapie a rozhovory s odborníkmi nie sú niečím, za čo sa treba hanbiť. Ak potrebuješ pomoc, cítiš sa zmätený, slabý, nešťastný, sklamaný, sám, neváhaj sa obrátiť na odborníkov. Mnohé združenia ponúkajú pomoc aj úplne anonymne a bezplatne.