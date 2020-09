Veľký ŠKRT kvôli vládnym nariadeniam: Doplatila na to aj svetová súťaž, ale… Slovenské kastingy predsa len budú!

Elite Model Look

Zdroj: Elite Model Management

ŽILINA - Nie je to tak dávno, čo sme na Topkách informovali o termínoch kastingov modelingovej súťaže Elite Model Look. Doposiaľ stihli prebehnúť tri z nich - v Košiciach, Poprade a Banskej Bystrici. Dnes sa koná štvrtý v Žiline. No a ten mal byť ešte podľa včerajších informácií posledný. Nové vládne nariadenia totiž urobili veľký škrt... No našťastie všetko zostáva po starom a konať sa budú aj tie ďalšie!