Verešová musí byť z iného sveta: Andrea, veď toto nie je normálne!

PRAHA - Jednoducho dokonalá! Taká je dnešná oslávenkyňa Andrea Verešová, ktorá sa už od dnešného dňa radí medzi štyridsiatničky. Úspešná modelka ohuruje zjavom pri každej príležitosti a určite neexistuje fotka, na ktorej by vyzerala zle. Avšak krása nie je to jediné, čím rodená Žilinčanka ohúri.

Andrea Verešová sa narodila 28. júna 1980 v Žiline. Nedávno na instagrame priznala, že v detstve si na svoju štíhlu postavu vypočula rôzne, dokonca aj nie príjemné poznámky. „Často som počúvala, źe mám chudé nohy. Že sú ako tyčky do fazule a že som ako špageta. A čuduj sa svete, neuplynulo ani toľko času a z komplexu sa nakoniec stala moja devíza, za ktorú som dnes vďačná,” vyznala sa kráska, ktorá sa už v mladom veku zúčastnila súťaží Miss Teenager a Elite Model Look.

Andrea Verešová v čase, keď vyhrala súťaž Miss Slovensko. Zdroj: TV MARKÍZA

V roku 1999 získala Andrea titul Miss Slovensko a už roky patrí medzi naše najúspešnejšie modelky. A hoci dnes oslavuje 40. narodeniny, pribúdajúcim vekom sa nič nemení. Stále je rovnako krásna a telo má dokonca lepšie ako zamlada. Nedostatky by ste na Verešovej hľadali márne. Pristane jej to dokonca aj bez mejkapu a v médiách sa hádam nikdy neobjavila fotka, na ktorej by nevyzerala dobre. Zrejme takýto záber ani neexistuje. Človeku sa až môže zdať, akoby rodená Žilinčanka bola z iného sveta...

Andrea Verešová vyzerá jednoducho božsky Zdroj: Instagram

Verešová je však dokonalá, nielen čo sa zovňajšku týka. V marci 2007 sa vydala za právnika Daniela Volopicha, s ktorým má dcéru Vanessu a syna Daniela. Andrea stíha byť dobrou manželkou a maximálne sa venuje i svojim ratolestiam. Skvelá je, keď sa zvŕta v kuchyni, ale rovnako tak aj na lyžiarskom svahu.

Andrea Verešová s milovaným manželom a deťmi. Zdroj: Instagram

Andea má vyštudované právo a popri všetkých svojich aktivitách nezabúda na iných. Podieľa sa na rôznych charitatívnych projektoch a založila Nadačný Fond Andrey Verešovej zameraný na podporu detí v núdzi, či komplikovanej životnej situácii.