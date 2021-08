Elite Model Look: Peštová s najstarším synom, Dara odignorovala dress code... Prišla v teniskách!

PRAHA - V pondelok večer sa v Prahe konalo česko-slovenské finále modelingovej súťaže Elite Model Look. To si pravidelne nenechávajú ujsť najväčšie hviezdy českého a slovenského šoubiznisu. Do priestorov pražského hradu dorazila aj partnerka Paľa Haberu (59) Daniela Peštová (50). Spoločnosť jej robil najstarší syn Yannick (25). Dara Rolins (48) dorazila od hlavy po päty zahalená v značke Fendi, ale... Uff, úplne odignorovala dress code!

V posledný augustový pondelok sa na pražskom hrade konalo česko-slovenské finále modelingovej súťaže Elite Model Look. To minuloročné prekazila pandémia koronavírusu a aj tento rok sa galavečer konal za prísnych bezpečnostných opatrení a s obmedzenou kapacitou.

Mená víťazov sú však už známe - za Slovenskú republiku sa nimi stali Lenka Saturyová a Patrik Vališ a za Českú republiku Amélie Konšelová a Alex Hanus.

Slovenskí víťazi - Lenka Saturyová a Patrik Vališ. Zdroj: Ján Zemiar

Českí víťazi - Amélie Konšelová a Alex Hanus. Zdroj: Ján Zemiar

Galavečer si nenechalo ujsť mnoho známych osobností. Dorazila napríklad partnerka porotcu SuperStar Paľa Haberu, modelka Daniela Peštová. Garde jej však v spoločnosti nerobil hudobník, ale najstarší syn Yannick, ktorého má s bývalým manželom Tommasom Butim. Od piatich rokov ho však vychovával Habera. A pozrite, aký mladý muž z neho vyrástol.

Daniela Peštová prišla do spoločnosti s 25-ročným synom Yannickom. Zdroj: Ján Zemiar

V spoločnosti sa objavila aj slovenská popová ikona Dara Rolins. Vždy štýlovej speváčke však zrejme ušiel zadaný dress code. Ten je už roky na galavečere určený ako "black tie". Teda ženy by mali mať dlhé spoločenské šaty a muži oblek. No Dara dorazila v športovom komplete od módneho domu Fendi, v svetríku rovnakej značky a doplnila to kabelkou. Celé to zaklincovala bielymi teniskami. Štýlová teda síce bola, no dress code nedodržala.

Dara Rolins bola síce super štýlová, no zrejme nepostrehla zadaný dress code. Zdroj: Ján Zemiar