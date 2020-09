Známa Slovenka v plavkách: Pred 13 rokmi bola anjelikom Victoria’s Secret a dnes... Uff!

Michaela Kocianová je našou najúspešnejšou topmodelkou. Veď za roky svojej aktívnej kariéry predvádzala pre nespočetné množstvo luxusných módnych domov. No najvýraznejším momentom jej profesionálneho života je jednoznačne titul anjelika Victoria's Secret a možnosť predvádzať na ich známej fashion show.

Michaela Kocianová v roku 2007 dostala možnosť predvádzať na známej fashion show Victoria's Secret. Zdroj: Victoria's Secret

To sa plavovláske podarilo v roku 2007 ako zatiaľ jedinej Slovenke. Odvtedy uplynulo už dlhých 13 rokov... No a kráska sa stále na sociálnych sieťach pýši fotkami svojej postavy. A tá je dnes prekvapivo ešte lepšia ako bývala na spomínanej prehliadke svetovoznámej spodnej bielizne. Veď uznajte sami!

Zdroj: Instagram M.K.

Zdroj: Instagram M.K.

Zdroj: Instagram M.K.

Michaela Kocianová odštartovala svoju kariéru vďaka modelingovej súťaži Elite Model Look, kde sa v roku 2004 umiestnila na druhom mieste v národnom finále. Odvtedy sa jej pracovné ponuky vo svete fashion biznisu hrnú jedna radosť.

A všetky nádejné modelky a modely majú v týchto dňoch nádej ísť v Michaeliných šlapajách. V dňoch od 27. septembra do 3. októbra sa totiž budú konať kastingy do Schwarzkopf Elite Model Look SR 2020. Prebiehať budú na týchto miestach: