Česku krásku nafotili po POTRATE bábätka: Úplne zlomená... FOTO plná bolesti!

To, že je tehotná, priznala Natálie necelý mesiac po tom, čo triumfovala na spomínanej prestížnej súťaži. Otcom sa mal stať jej partner Lukáš Vlačuha, prezývaný Laky Royal - známy barber, ktorého služby vyhľadáva napríklad aj náš raper Rytmus. Ibaže len o pár týždňov po oznámení sladkého tajomstva prišiel obrovský zvrat. Blondínka, ktorá bola v šiestom mesiaci, o dieťatko prišla.

Natálie Kočendová prišla o bábätko v šiestom mesiaci tehotenstva Zdroj: Instagram

Blondínka zdrvujúcu správu oznamila prostredníctvom svojho Instagramu. „Navždy tu budeš s nami. Navždy budeš môj milovaný syn. Moja fazuľka. Takú lásku a šťastie, ako som zažívala 6 mesiacov s tebou som nikdy nezažila. Teraz to vystriedala neskutočná bolesť. Stratila som kúsok seba. Dala by som všetko za to, aby som opäť cítila tvoje kopance a po pôrode si ťa mohla zdravého vziať odmov. Si ten najkrajší chlapec. Raz sa tam hore stretneme. Milujem ťa, moja malá láska," napísala k fotografii, kde v rukách držala malý batôžtek, ktorý zakryla emotikonom.

Cez obrovskú stratu sa, samozrejme, nedokázala preniesť ani po dvoch týždňoch. Synčeka, ktorý mal teraz čakať na svoj príchod na svet v brušku svojej mamičky, oplakáva každý jeden deň. A emócie sa rozhodla vypustiť po svojom. Natálie sa nechala nafotiť - a to úplne inak, než to je bežné v jej modelingovej branži. Fotografovi vyrozprávala svoj príbeh a zo svojho vnútra vypustila všetku bolesť. No a tak sa na verejnosť dostala snímka, z ktorej behá mráz po chrbte.

Z krásnej Miss a jej partnera sa mali už čoskoro stať rodičia Zdroj: profimedia.sk

Česká modelka na nej plače a jej tvár sa vykrúca vo výraze plnom bolesti. „Včera som sa stretla s mojím kamarátom fotografom a išli sme do lesa, kde sme si sadli, nastavili foťáky a rozprávali. Povedala som mu všetko dopodrobna. Vznikli REAL fotky. Žiadny photoshop, žiadny makeup, ale REÁLNE EMÓCIE. Bolo to pre oboch veľmi ťažké. Ale takto sa momentálne cítim. Zlomená. Tou obrovskou stratou som prišla o kúsok seba. Ale viete čo? Stal sa zo mňa iný človek. Človek, ktorý si váži všetko. Každú sekundu," napísala Natálie k emotívnemu záberu, ktorý ju zachytáva v obrovskom smútku a doslova láme srdce.