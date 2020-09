Zúfalá markizáčka v slzách: Priznala vážne diagnózy a... Robím hanbu vlastnej dcére!

V šou Farma sa totiž javí ako mimoriadne silná osobnosť, nemá problém ísť do klonfliktu, povedať akúkoľvek vec na rovinu a za každých okolností sa postaviť za vlastný názor. 32-ročná blondínka sa však po poslednom dueli, kedy ju preradili na stranu dedinčanov, nečakane opustila. Dôvodom bol list od jej dcéry.

Ten malá Rebeka napísala ešte v čase, kedy Nikol odchádzala na markízácky statok. Prvýkrát si ho ale prečítala až v izolácii a potom naň už nesiahla. Až doteraz. A slová jej malého dievčatka ju po všetkom, čo na Farme vyviedla, dohnali k slzám a obrovskej ľútostiplakala svojmu kolegovi Erikovi.

Nikol sa pri čítaní listu od dcéry úplne rozcítila. Zdroj: TV MARKÍZA

Podľa všetkého narážala na sexuálne hrátky s Henrichom Kuľkom, kedy sa dvojica neštítila odviazať pred kamerami, no ani pred svojimi spolusúťažiacimi. Doteraz ju vraj dcérka so žiadnym iným mužom nevidela. „To, že je ti niekto dobrý len na to, že ti to urobí 2x týždenne, neznamená, že... Nezoznámila som ju s nikým. Lebo som si vždycky povedala, že nestoja zato. Neni som zvyknutá na to, že pri mne niekto je a teraz je to v telke a... Bojím sa, že jej ublížim. Lebo vždy to bolo, že sme ona a ja," slzila Nikol.

Plač potom neudržala ani v spovednici. Tam dokonca priznala, že hoci sa prezentuje tým, že je nad vecou a úplne v pohode, trápia ju vážne zdravotné diagnózy. „Som dospelý človek. Každý si vystrelí, každý si užíva ten život... Za posledného trištvrte roka mi bolo zistených strašne veľa vecí, diagnóz... A snažím sa na to nemyslieť. Snažím sa žiť ten život naplno. Aj dôvod, prečo som sa sem prihlásila, bol, že ak sa mi niečo stane... Nech tej malej po mne niečo zostane," hovorila, pričom jej po tvári tiekli ďalšie pramienky.

Nikol Fridrichová nedokázala udržať plač Zdroj: TV MARKÍZA

Temperamentná blondínka priznala, že ju trápi niekoľko zdravotných problémov. Zdroj: TV MARKÍZA

S trasúcim sa hlasom z nej potom vypadlo ešte jedno úprimné vyznanie. „Nie vždy som bola dobrá mama. Ale žijem pre svoju dcéru a bojujem pre svoju dcéru. Aj keď som tu porobila nejaké veci...," dodala na záver. Nuž, k tomu snáď možno dodať len toľko, že všetci robíme chyby. Niektorí väčšie, iní menšie, no na nápravu a nový začiatok nie je nikdy neskoro...