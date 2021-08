22-ročná frajerka markizáckeho Otecka (36) prehovorila o TEHOTENSTVE: Pozrite na tie FOTO!

Byť prvorodičkou v mladšom veku bolo kedysi celkom bežné. V posledných rokoch však niektoré ženy materstvo odkladajú. Zrejme aj vďaka tomu sa tehotná modelka Tereza Bizíková stretáva s rôznymi reakciami.

Tatušo aj v reálnom živote! Marek Fašiang odhalil radostnú správu: S mladou modelkou čakajú dieťa!

Prostredníctvom Instagramu sa rozhodla k tehotenstvu v mladšom veku vyjadriť. „Počúvala som rôzne vety typu - Ty máš ešte čas, si mladá, nemáš sa kam ponáhľať, ešte si užívaj a bla, bla, bla. Áno, všetko mohlo byť ináč, mohla som počkať. Ale na čo som mala čakať? Poviem vám, vhodnejšia chvíľa ani nemohla prísť,” uviedla vo svojom príspevku mladá kráska.

Bizíková priznala, že vždy túžila byť raz mamou a je pripravená na čokoľvek, čo so sebou materstvo prinesie. „Všetko je tak, ako má byť. Život, tebe ďakujem, že si mi to takto zariadil. Že som spoznala človeka, s ktorým si viem rodinu predstaviť a že sa nám to splnilo a budeme rodičia,” dodala Fašiangova partnerka, ktorá tiež prezradila, že televízny Tatušo bude musieť pri výchove drobca zapracovať na trpezlivosti.

FOTO: Tereza Bizíková zverejnila fotku s rastúcim bruškom a obrázkom z ultrazvuku.

