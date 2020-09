Vojna Simony Krainovej s fanúšikmi: Zverejnila FOTO svojich synov… Kvôli tomuto detailu to všetko začalo!

PRAHA - Simona Krainová (47) svoj profil na sociálnej sieti Instagram využíva na to, aby svojich fanúšikov informovala o novinkách nielen z pracovného, ale aj súkromného života. Nedávno zverejnila fotku svojich dvoch synov - Bruna (7) a Maxa (9). No a jediný detail na zábere vyvolal medzi modelkou a jej sledovateľmi vojnu!

Modelka Simona Krainová je známa tým, že nevie spracovať kritiku úplne bez slova. Keď sa pod jej príspevkom na sociálnej sieti Instagram objaví negatívny komentár, bez problémov sa pustí do konfrontácie. Inak to nebolo ani naposledy - modelka zverejnila fotku svojich dvoch synov Maxa a Bruna, no a malý detail vyprovokoval fanúšičku k nie práve lichotivému komentáru.

Mladší z chlapcov mal totiž vo vlasoch zastrčenú sponku. A to sa komentujúcej nepozdávalo. „Prečo ich neostriháte? Príde mi neprirodzené dávať chlapcom sponky. Aby sa nestratili v pohlaviach. Či je to chlapec alebo dievča,“ napísala. No a Simona nezostala svojej povesti nič dlžná a rýpačke odpísala. „Prečo sa o to staráte? Čo je vám do toho, prosím? Píšem vám ja, že máte ostrihať svoje deti?“ napísala Krainová.

A väčšina ďalších komentujúcich s českou modelkou súhlasila. „A že futbalisti nosia čelenky a drdoly, ste si nevšimli?“ zastala sa fanúšička známej blondínky. Skutočne, v dnešnej dobe sponky, gumičky či čelenky v chlapčenských vlasoch nie sú ničím výnimočným... A navyše, išlo len o vypnutie dlhej ofiny úplne jednoduchou, nevyzdobenou pinetkou. Veď uznajte sami!

