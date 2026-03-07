Chcel ísť do práce, no dvere sa nedali otvoriť: Obyvateľov bytovky v noci uväznil záhadný balvan!

ČESKÁ LÍPA - Vyzeralo to ako obyčajné skoré ráno. Jeden z obyvateľov panelového domu sa však pri odchode do práce ocitol v situácii, ktorú by čakal skôr v komédii než v realite, jediný vchod z budovy totiž zatarasil obrovský kameň. Kuriózny problém musela napokon riešiť mestská polícia, ktorá prekážku odstránila. Zdá sa, že niekto sa v noci poriadne nudil.
Nezvyčajný incident sa odohral v skorých ranných hodinách na sídlisku v českej Českej Lípe. Ako informuje polícia na svojom portáli Týdeník Policie, krátko pred pol štvrtou ráno prijala telefonát od miestneho obyvateľa, ktorý sa chystal do práce. Pri vchode z panelového domu ho však čakalo nepríjemné prekvapenie – jediný prístupový aj únikový východ z budovy blokoval veľký balvan.
Podľa jeho slov kameň úplne zatarasil cestu von, takže z domu sa nedalo dostať bez pomoci. Hoci situácia mohla na prvý pohľad pôsobiť komicky, v skutočnosti išlo o pomerne vážny problém, keďže zablokovaný vchod mohol v prípade núdze skomplikovať evakuáciu obyvateľov.
Mestskí policajti po príchode na miesto zistili, že niekto počas noci premiestnil veľký kameň priamo pred vchod. Nie je jasné, čo páchateľa k takému nápadu viedlo. Strážnici sa však s pomocou rukavíc pustili do práce a balvan sa im napokon podarilo presunúť späť na pôvodné miesto, takže obyvatelia mohli opäť bez problémov vychádzať z budovy. Celý incident tak skončil bez následkov, no vyvolal otázky, čo presne sa počas noci na sídlisku odohralo.